Mueren dos niñas en Almoloya de Juárez; investigan a sus padres por doble infanticidio

Al interior de un domicilio ubicado en la localidad Ejido de San Pedro, sobre la carretera al Salitre de Mañones, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Valle de Toluca, se registró un doble infanticidio en agravio de las pequeñas Fátima Scarlette y Dulce Esmeralda, de seis años y un año y medio de edad, respectivamente.

Mientras tanto, su madre, de nombre Fabiola, de 25 años de edad, fue ingresada a un hospital con golpes y heridas provocadas por un arma punzocortante.

El reporte de la policía señala que se recibió una llamada telefónica de una vecina que vive en las inmediaciones del jardín de niños “Moisés Sáenz”, quien informó que un sujeto agredía a su esposa y a su hija, de aproximadamente dos años de edad, quien ya se encontraba inconsciente.

“La reportante refiere ser vecina del domicilio y señala que se encuentra fuera del lugar, por lo que únicamente apoya con la llamada”, informa el reporte policial.

¿Qué pasó con las dos niñas en Almoloya de Juárez?

La policía agregó que los servicios de auxilio llegaron al sitio y, al valorar a las pequeñas, determinaron que ya no tenían signos vitales. Ambas presentaban heridas hechas con un arma punzocortante y golpes en diversas partes del cuerpo.

Mientras tanto, la mamá de Fátima y Dulce fue trasladada a un hospital del Valle de Toluca debido a las heridas que presentaba en el cuello y el tórax.

Se informa que, en las primeras declaraciones ante la autoridad, la madre de las niñas, Fabiola, cayó en contradicciones en torno al lamentable suceso, mientras que su esposo, señalado como presunto responsable del infanticidio, también quedó a disposición de la autoridad judicial.

A ambos padres se les realiza, además, una prueba toxicológica. Además, por los apellidos de las pequeñas, podría presumirse que eran medias hermanas.