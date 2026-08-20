Caso Cinthia Geraldine: Vinculan a proceso a madre y padrastro por el feminicidio de la menor en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León determinó que la menor Cinthia Geraldine fue víctima de violencia de género.

La madre y el padrastro de una niña de 2 años y 8 meses, Cinthia Geraldine, cuya muerte fue causada por una contusión profunda en el abdomen, fueron vinculados a proceso por feminicidio, violación y delitos de violencia familiar y permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación en Nuevo León.

José Antonio ‘N’, de 26 años, e Itzel Zulema ‘N’, de 23, son investigados por su presunta participación en la agresión ocurrida el pasado 15 de agosto en un domicilio de la colonia Primero de Mayo, en Monterrey, donde la menor sufrió lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la investigación y sostuvo que ambos habrían tenido una presunta participación activa en los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto.

El juez consideró acreditada, en esta etapa procesal, la posible participación de los imputados y dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos señalados. Como medida cautelar, ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva en centros de reinserción social estatales y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La madre y el padrastro de Cinthia Geraldine fueron detenidos en Guadalupe, cuando circulaban a bordo de una motocicleta. (Agencia Estatal de Investigaciones)

¿Qué se sabe de la muerte de Cinthia Geraldine en Monterrey?

El caso salió a la luz luego de que la menor, identificada como Cinthia Geraldine, fuera trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento y notificó el caso a las autoridades ante las lesiones que presentaba.

El dictamen pericial practicado por el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación apunta a que la niña fue víctima de violencia de género que le provocó lesiones calificadas por la autoridad como infamantes y degradantes, las cuales derivaron en su muerte.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Fiscalía realizaron un cateo en el domicilio de la colonia Primero de Mayo y aseguraron diversos indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación. Posteriormente, José Antonio ‘N’ e Itzel Zulema ‘N’ fueron localizados el 17 de agosto en Guadalupe, donde inicialmente fueron detenidos en flagrancia por un delito contra la salud al presuntamente portar dosis de droga.

Dos días después, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por feminicidio, violación y delitos relacionados con violencia familiar. Con la vinculación a proceso, ambos permanecerán privados de la libertad mientras la Fiscalía concluye la investigación complementaria y reúne los elementos para llevar el caso a la siguiente etapa judicial.