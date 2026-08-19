Niña de 5 años muere en accidente en hotel de Puerto Vallarta

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió la niña durante sus vacaciones en Puerto Vallarta. (Quadratín)

Una niña de cinco años murió ahogada en Puerto Vallarta, donde estaba de vacaciones con su familia. Los familiares son originarios de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en las instalaciones del hotel Sunscape.

Tras el incidente, la niña recibió atención de emergencia y fue trasladada de manera urgente a un hospital privado de Puerto Vallarta para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

Autoridades investigan muerte de la niña en Puerto Vallarta

Hasta el momento no se ha establecido con precisión dónde ocurrió el incidente, ya que las autoridades investigan si la menor sufrió la inmersión en la alberca del establecimiento o en la zona de playa.

Las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar cómo sucedió el incidente que terminó con la vida de la menor.

El caso generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en el destino turístico, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Detienen a pareja por narcomenudeo tras investigación por feminicidio de su hija

Como resultado de las investigaciones por el feminicidio de una niña de 2 años y 8 meses, ocurrido en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un hombre y una mujer, quienes fueron sorprendidos en flagrancia por un delito contra la salud.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio ‘N’, de 26 años, e Itzel Zulema ‘N’, de 23 años. Como parte de los trabajos de inteligencia, los investigadores desplegaron un operativo en calles de la colonia 25 de Noviembre, en Guadalupe, donde detectaron una motocicleta en la que viajaba la pareja.

Los agentes les marcaron el alto y ambos acataron la indicación. Posteriormente, los investigadores realizaron una verificación de información que permitió corroborar que se trataba de las dos personas que eran buscadas dentro de las indagatorias relacionadas con los hechos ocurridos entre el 15 y 16 de agosto de 2026, donde una menor perdió la vida.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, ambos son investigados por su presunta participación y responsabilidad en una agresión física cometida por razones de género al interior de una vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.