Hyatt Ziva Puerto Vallarta, lujo todo incluido entre la selva y el Pacífico

Hay hoteles que funcionan como punto de partida para descubrir un destino, y hay otros que se convierten en el destino mismo. Hyatt Ziva Puerto Vallarta pertenece a esta segunda categoría.

Ubicado frente a la playa Las Estacas, en una de las zonas más resguardadas de la bahía, este resort todo incluido ha construido una propuesta donde el lujo contemporáneo convive con el paisaje de acantilados, vegetación tropical y el sonido constante del Pacífico.

Su principal atractivo comienza con la ubicación. A menos de 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el hotel se encuentra en una franja de playa que permite disfrutar una atmósfera más privada sin perder la cercanía con la ciudad. Desde el lobby, las habitaciones, los restaurantes y el spa, el mar es una presencia permanente, y esa relación con el entorno marca la experiencia completa de la estancia.

El resort cuenta con 335 suites con vista al océano, distribuidas en dos torres, entre ellas opciones familiares, habitaciones swim-up con piscina semiprivada y dos suites presidenciales de 140 metros cuadrados.

La propuesta de hospedaje privilegia el confort, con interiores luminosos, terrazas para contemplar la bahía y amenidades pensadas para prolongar la sensación de descanso: baños de mármol, minibar, servicio a la habitación y espacios amplios que permiten que la experiencia no se limite a dormir frente al mar, sino a habitarlo desde adentro.

Uno de los pilares de Hyatt Ziva Puerto Vallarta es su oferta gastronómica. El hotel reúne nueve conceptos culinarios y bares que buscan ofrecer algo más que la lógica del buffet tradicional.

Casa Grande apuesta por la cocina mexicana con un guiño contemporáneo; Melanzane lleva al comensal por sabores italianos; Tamari explora la fusión del sudeste asiático, mientras que Blaze ofrece una cena frente al mar en la que, si la temporada acompaña, es posible ver ballenas, mantarrayas o delfines a la distancia. A ello se suman espacios más relajados como Deli Coffee Shop, Hyghlightz Sports Bar y los bares junto a la playa y las albercas, donde la coctelería y los bocadillos forman parte de la dinámica cotidiana del resort.

La dimensión de bienestar también ocupa un lugar central. Vitamar Spa & Fitness fue concebido como un santuario para conectar con la naturaleza de la Sierra Madre y el océano a través de tratamientos, hidroterapia y masajes inspirados en ingredientes locales, como el agave o el coco. La experiencia se complementa con gimnasio, clases funcionales y espacios para yoga y estiramientos con vista al mar, reforzando la idea de que aquí el descanso puede tomar muchas formas.

Para quienes prefieren unas vacaciones activas, el resort ofrece actividades recreativas al aire libre, desde voleibol de playa, pickleball y aquaerobics, hasta experiencias ligadas al entorno natural, como el avistamiento de ballenas y delfines o la liberación de tortugas en temporada. Los niños cuentan con Kidz Club, mientras que por las noches la programación incluye música en vivo y espectáculos para toda la familia.