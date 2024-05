Se gastan 442 mdp en programas y refugios, pero el 70% de las mujeres sufren de violencia

El 22.2% de las mujeres no denunciaron la agresión debido a que tenian miedo a las consecuencias. 18% no denunció por por vergüenza y el 27.7% señaló que no le afectó o que fue algo sin importancia. [Fotografía. Rodrigo Sura/EFE]

Aunque se pagan 442 millones de pesos anuales en 111 proyectos de 72 refugios para la protección de sus derechos, en México el 70 por ciento de las mujeres padecen de violencia física, sexual, laboral, económica, emocional, discriminatoria o en su relación de pareja, indica un informe del Instituto Nacional de las Mujeres.

Resalta que, si bien a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) existen esfuerzos con el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, de acuerdo con los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, de los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 34.1 millones (70.1%) han padecido al menos un incidente de violencia.

En su último reporte entregado al Congreso de la Unión, expone que de las mujeres de 15 años y más que sufrieron violencia en los últimos doce meses, se encuentra que 20.7% de ellas ha sufrido violencia de pareja, 11.4% violencia familiar, 20.2% violencia escolar, 20.8% violencia laboral, y 22.4% violencia comunitaria.

Indica que, según los tipos de violencia que se presentan a lo largo de la vida de las mujeres de 15 años y más, al menos en un ámbito y ejercida por cualquier agresor, el 51.6% es psicológica, 27.4% económica, patrimonial o discriminación, 34.7% física y 49.7% sexual, y 70.1% han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación.

Se agrega que del total de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física, agresiones y/o sexuales por su actual pareja o la última, las principales razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron, el 22.2% no lo hizo por miedo a las consecuencias.

Otro 18% no lo hizo por vergüenza; el 27.7% señaló que no le afectó o fue algo sin importancia; el 13.5% no sabía cómo y dónde denunciar, por sus hijos(as) o porque su esposo o pareja dijo que iba a cambiar; el 12.7% porque no quería que su familia se enterara y el 8.7% porque él no va a cambiar.

Anota el informe que aún queda un 86.5% que necesita de servicios apropiados que brinden la atención necesaria para que puedan transitar hacia una vida libre de violencias, mediante la debida atención, basada en directrices como la celeridad, la certeza, la protección efectiva, la gratuidad y la confidencialidad en todo el proceso de atención.