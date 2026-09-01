Asesinan a familia en Salamanca, Guanajuato; matan a menor y secuestran a 3

Un comando armado asesinó a tres personas dentro de una vivienda en Salamanca y privó de la libertad a otras tres. (Cuartoscuro).

Tres integrantes de una familia fueron asesinados a balazos al interior de su domicilio y otros tres fueron privados de su libertad la noche del lunes en Salamanca, Guanajuato. Entre las tras víctimas fatales se encuentra una menor de 14 años de edad.

De acuerdo con los reportes, cerca de la medianoche del lunes 31 de agosto, un grupo de hombres armados a bordo de varios vehículos llegaron hasta el domicilio de la familia agraviada e ingresaron de manera violenta.

Una vez que estaban dentro de la casa, los sicarios comenzaron a disparar sus armas en contra de los moradores. Dos hombres adultos fueron acribillados a balazos, así como también una menor de 14 años de edad.

Se sabe que los agresores sacaron a la fuerza a otras tres personas y se las llevaron en vehículos con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Leona Vicario, en la colonia El Deportivo, en la ciudad de Salamanca.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre las detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se desplazaron al lugar de los hechos.

Al llegar, los agentes de seguridad localizaron en el interior del referido domicilio a tres personas -dos hombres y una menor-, quienes presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

De inmediato, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a las personas tiradas en el piso, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Al sitio llegaron posteriormente peritos de la Fiscalía General del Estado y personal de la Agencia de Investigación Criminal, para procesar la escena e iniciar con las investigaciones que permitan esclarecer este homicidio múltiple.

Guanajuato ha sido escenario de una larga lista de masacres. En el registro aparecen varios homicidios múltiples ocurridos en los últimos meses. (Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

Por el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha dado a conocer la identidad de las tres personas que murieron abatidas a tiros.

Este martes, el director de Seguridad Pública de Salamanca, Juan Pablo Ramírez Talavera, confirmó que en este ataque armado, se tuvo conocimiento sobre la privación ilegal de la libertad de tres personas, además de las tres que fueron asesinadas a balazos.

El jefe policial que este homicidio múltiple está relacionado con la lucha por la plaza entre grupos criminales.

Señaló que grupos criminales pretenden ingresar a Salamanca y “tomar la plaza. Lamentablemente tuvimos la situación durante la noche. Fueron tres personas abatidas, entre ellas una niña de 14 años, y tres personas privadas de la libertad”, señaló.

El funcionario informó que de acuerdo con los datos obtenidos por las autoridades municipales, los vehículos y personas que participaron en el ataque habrían llegado procedentes de la zona de Villagrán, donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Previo a este triple homicidio, en el municipio de Santiago Maravatío fueron localizadas cinco personas sin vida, que presentaban impactos de arma de fuego.

La Fiscalía dio a conocer que las víctimas fatales fueron cuatro hombres y una mujer, sin identificar hasta el momento.

Masacres en México tiene su epicentro en Guanajuato

Guanajuato ha sido escenario de una larga lista de masacres. En el registro aparecen varios homicidios múltiples ocurridos en los últimos meses.

El pasado 29 de mayo de 2026, en Salamanca, cinco personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron lesionadas, durante un ataque armado ocurrido en plena zona centro de la ciudad salmantina.

y otras dos resultaron lesionadas, durante un ataque armado ocurrido en plena zona centro de la ciudad salmantina. Dos días después, el 31 de mayo, un padre y su hijo fueron asesinados mientras atendían su puesto de venta de carnitas en el municipio de Valle de Santiago.

El 01 de junio de 2026, en Salamanca, cuatro hermanos fallecieron luego de protagonizar una riña por una herencia. Uno de los hermanos mató a sus consanguíneos y luego se pegó un balazo. También en en el municipio de Salamanca, se recuerda la masacre ocurrida el 27 de enero de 2026 cuando un grupo armado abrió fuego contra los asistentes tras un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores. El ataque armado dejó al menos 11 muertos y 12 heridos. Esa masacre ocurrió en un contexto de disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una guerra por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial.

El 20 de junio de 2026, en San Luis de La Paz, un grupo de personas fueron agredidas a balazos mientras se encontraban afuera de un establecimiento comercial; tres de ellas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas.

Ese mismo día, en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, un grupo de personas que se encontraban conviviendo cerca de las inmediaciones del campo de fútbol, fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después escapar.

El 12 de julio de 2026, en Pénjamo, un grupo de civiles armados perpetraron un ataque a balazos durante una convivencia familiar que dejó como saldo cuatro personas sin vida y dos más gravemente heridas. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron ubicadas, las obligaron a hincarse, y a sangre fría les dispararon frente al resto de los asistentes.

El 29 de julio de 2026, en Valle de Santiago, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos al interior de su vivienda por un comando. Dos de las víctimas, un padre y su hijo, trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar.

El 19 de agosto de 2026, cuatro futbolistas amateurs fueron asesinados a balazos y tres más resultaron heridos de gravedad, en Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, los futbolistas fueron emboscados por grupos armados al finalizar un partido de fútbol comunitario.

Las víctimas fueron atacadas en dos puntos diferentes de la comunidad Ejido de Malvas, en el municipio de Irapuato.