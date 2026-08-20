Masacre contra futbolistas amateurs de Guanajuato deja 4 muertos y 3 heridos en Irapuato

Cuatro jóvenes fueron asesinados y otros tres terminaron heridos tras la masacre en Guanajuato.

Cuatro futbolistas amateurs fueron asesinados a balazos y tres más resultaron heridos de gravedad, en Irapuato, Guanajuato, la noche del miércoles 19 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, los futbolistas fueron emboscados por grupos armados tras terminar un partido de futbol comunitario.

Las víctimas del asesinato ligado al futbol en Guanajuato fueron atacadas en dos puntos diferentes de la comunidad Ejido de Malvas, en el municipio de Irapuato.

La información apunta a que un primer ataque armado se registró alrededor de las 21:15 horas del 19 de agosto, después de que las víctimas abordaron sus motocicletas rumbo a sus viviendas.

Los futbolistas se habían trasladado de la comunidad El Carrizal al poblado Ejido de Malvas para participar en un partido de fútbol amateur.

Hombres armados presuntamente los persiguieron cuando trasladaban a bordo de sus motocicletas rumbo a su comunidad de origen.

Fue en la calle principal del poblado Ejido de Malvas donde se registró ese primer ataque, y en ese lugar murieron tres hombres, mientras que uno fue herido de gravedad.

Los agresores escaparon a bordo del vehículo en que se transportaban.

La Fiscalía General del Estado informó que en este lugar fallecieron personas identificadas como José ‘N’ y Eduardo ‘N’, y otro hombre sin identificar hasta el momento.

La institución precisó que en el ataque resultó lesionado otro hombre que está identificado.

¿Cómo fue el segundo ataque contra futbolistas amateurs en Irapuato?

El segundo ataque se registró minutos después del primer homicidio múltiple, cuando otra persona fue alcanzada por hombres armados que le quitaron la vida.

El cuerpo de la víctima quedó tirado en la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del puente vehicular de Malvas. En este sitio fueron heridos otros dos jóvenes.

La Fiscalía informó que la víctima fatal está en proceso de identificación, mientras que los dos hombres lesionados han sido identificados, pero se reservó su identidad.

Luego de los dos sucesos que dejaron un total de cuatro muertos y tres heridos, elementos de la Guardia Nacional se desplegaron a los puntos de los ataques criminales para resguardar la zona.

Los tres heridos en los ataques fueron trasladador por paramédicos de Protección Civil a hospitales cercanos para recibir atención médica de urgencia. Se desconoce su estado de salud.

Agentes de Investigación Criminal, junto con un equipo de peritos criminalistas, procesaron las escenas y recopilaron indicios para iniciar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía comenzó una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato en Guanajuato.

Ola de masacres azota a Guanajuato

En los últimos meses, Guanajuato ha reportado múltiples homicidios:

El pasado 29 de mayo, en Salamanca, cinco personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron lesionadas, durante un ataque armado ocurrido en plena zona centro de la ciudad salmantina.

Dos días después, el 31 de mayo, un padre y su hijo fueron asesinados mientras atendían su puesto de venta de carnitas en el municipio de Valle de Santiago.

El 1 de junio, nuevamente en Salamanca, cuatro hermanos fallecieron luego de protagonizar una riña por una herencia. Uno de los hermanos mató a sus consanguíneos y luego se pegó un balazo.

También en en el municipio de Salamanca se recuerda la masacre ocurrida el 27 de enero, cuando un grupo armado abrió fuego contra los asistentes tras un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores. El ataque armado dejó al menos 11 muertos y 12 heridos.

Esa masacre ocurrió en un contexto de disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una guerra por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial.

El 20 de junio, en San Luis de La Paz, un grupo de personas fueron agredidas a balazos mientras se encontraban afuera de un establecimiento comercial; tres de ellas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas.

Ese mismo día, en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, un grupo de personas que se encontraban conviviendo cerca de las inmediaciones del campo de fútbol, fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después escapar.

Este ataque dejó como saldo cinco personas sin vida y otras dos personas lesionadas de gravedad.

El 12 de julio, en Pénjamo, un grupo de civiles armados perpetraron un ataque a balazos durante una convivencia familiar que dejó como saldo cuatro personas sin vida y dos más gravemente heridas.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron ubicadas, las obligaron a hincarse, y a sangre fría les dispararon frente al resto de los asistentes.

El 29 de julio, en Valle de Santiago, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos al interior de su vivienda por un comando armado.

Dos de las víctimas, un padre y su hijo, trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar.