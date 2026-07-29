Ataque armado en Valle de Santiago, Guanajuato, deja 4 muertos: Asesinan a familia en su casa

El ataque ocurrió al interior de una vivienda en Valle de Santiago. (Imagen ilustrativa / Quadratin)

En Valle de Santiago, Guanajuato, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos al interior de su vivienda por un comando armado.

Entre las víctimas se encuentran un padre y su hijo, quienes trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar.

Este homicidio múltiple se suma a una oleada de masacres que ya son recurrentes en el estado de Guanajuato.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la familia en Guanajuato?

De acuerdo con el reporte, el ataque armado contra la familia se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada de este miércoles 29 de julio, cuando varios hombres armados ingresaron a la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, en el municipio de Valle de Santiago.

El comando armado sorprendió a la familia mientras dormía y disparó a quemarropa en contra de tres hombres y una mujer.

Una adolescente de 17 años presenció la agresión contra su familia. La joven recibió atención por crisis nerviosa.

La adolescente que sobrevivió al ataque fue la primera en pedir el apoyo de las autoridades, y dirigió a los cuerpos de emergencia que llegaron a atender el reporte de la agresión.

Paramédicos revisaron a las personas heridas por arma de fuego y confirmaron que los tres hombres habían fallecido.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Julio Raúl, de alrededor de 60 años, y su hijo Yael de 25 años.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en Guanajuato?

Según los reportes, padre e hijo trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar.

En el lugar también se confirmó la muerte de Isaac, un adolescente de 15 años.

La mujer adulta, de aproximadamente 60 años, fue trasladada a recibir atención médica al Hospital Bicentenario de Valle de Santiago, donde más tarde falleció a consecuencia de las heridas de bala que presentaba.

Julio Raúl era abuelo de la adolescente que sobrevivió al ataque, y Yael era su tío.

A la vivienda familiar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los presuntos responsables de la masacre, quienes tras cometer la agresión, escaparon del lugar a bordo de varios vehículos.

Violencia en el Valle de Santiago

El municipio de Valle de Santiago se ha convertido en una zona muy peligrosa, por la disputa del control del territorio que protagonizan organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas el pasado 22 de julio, en este municipio de Valle de Santiago, una mujer y un hombre fueron privados de la libertad tras salir de una tienda Bodega Aurrerá, y horas después, sus cuerpos sin vida y desmembrados, fueron localizados afuera de este mismo establecimiento comercial.