Aseguran un narcoinvernadero en Guanajuato: Destruyen más de 2 toneladas de cannabis

El narcoinvernadero fue descubierto en el municipio de Romita. (Foto: Fiscalía de Guanajuato)

En Guanajuato, fue localizado y asegurado un narcoinvernadero dedicado a la siembra y producción de cannabis.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad, dentro del invernadero clandestino destruyeron 6 mil 240 plantas de cannabis sativa linneo, que arrojó un peso total de 2 toneladas 210 kilogramos de la droga.

El narcoinvernadero fue descubierto en el municipio de Romita.

Tras estos hechos, fue detenida una mujer identificada como Patricia ‘N’, quien se desempeña como directora de Derechos Humanos en el gobierno municipal de Romita.

¿Cómo fue asegurado el narcoinvernadero?

La Fiscalía General de Guanajuato dio a conocer que el plantío de cannabis fue asegurado durante un operativo de investigación que permitió localizar y desmantelar un centro destinado a la producción de enervantes mediante técnicas de invernadero en hidroponía.

La Fiscalia reportó que el hallazgo se realizó el pasado viernes 14 de agosto, pero fue hasta este miércoles 19 de agosto que el caso lo hizo público.

La institución dijo que las labores de inteligencia desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto permitieron establecer con precisión la ubicación del inmueble utilizado para el cultivo de cannabis en la comunidad de Silva.

El fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste detalló que, con base en la información obtenida durante las investigaciones, la Unidad Especializada en Técnicas de Investigación Especializada obtuvo el mandamiento judicial correspondiente para intervenir el lugar.

En el despliegue participaron alrededor de 30 elementos, entre Agentes de Investigación Criminal y personal pericial especializado, quienes realizaron el procesamiento del sitio, la localización de indicios y el aseguramiento de la materia vegetal para su análisis.

El inmueble contaba con seis túneles de producción, infraestructura que permitía mantener las plantas bajo condiciones controladas y favorecer su crecimiento.

El Ejército Mexicano se sumó al operativo para el aseguramiento del área perimetral y la erradicación del plantío de cannabis.

El fiscal dijo que la destrucción de las plantas aseguradas representa la conclusión de una etapa dentro de una investigación que permitió interrumpir una estructura destinada al cultivo y producción de sustancias ilícitas, evitando que el estupefaciente asegurado pudiera llegar a las calles.