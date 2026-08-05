Guanajuato y Zacatecas mantendrán prepas militarizadas pese a la restricción de la SEP

Vista aérea de la ciudad de Guanajuato, región que advirtió que seguirán las escuelas militares pese a la prohibicion de la SEP (Foto: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO)

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar o modificar los esquemas de escuelas militarizadas no cambiará, por ahora, la operación de los bachilleratos públicos de Guanajuato y Zacatecas.

Ambos gobiernos estatales informaron que mantendrán sus planteles en funcionamiento y garantizarán la continuidad del ciclo escolar, al sostener que sus modelos educativos cumplen con objetivos distintos a la formación militar.

En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) continuarán con sus actividades, ya que forman parte del sistema público estatal y cuentan con un modelo enfocado en educación tecnológica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), estos centros atienden a más de 3 mil 500 estudiantes y ofrecen formación en áreas como ciberseguridad, protección civil y seguridad ciudadana.

La mandataria estatal explicó que no se crearán nuevos planteles bajo esa denominación y que la entidad avanzará hacia el modelo del Bachillerato Integral Guanajuato (BIG), aunque se mantendrá la atención a los alumnos actualmente inscritos.

En Zacatecas, la Secretaría de Educación del estado informó que seguirán las preinscripciones y el inicio del ciclo escolar para los estudiantes del Bachillerato General Militarizado y del Bachillerato General Policial.

El titular de la dependencia, Armando Delgadillo Ruvalcaba, indicó que la continuidad académica está garantizada mientras concluye el proceso administrativo con la Federación y se reciben las notificaciones oficiales correspondientes.

Asimismo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, sostuvo que el modelo combina disciplina con formación académica y ha permitido que una parte importante de sus egresados continúe estudios de nivel superior.

Monreal y Sheinbaum piden a Guanajuato dialogar con la SEP para llegar a un acuerdo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la gobernadora de Guanajuato mantener un diálogo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para revisar la situación de los bachilleratos.

La mandataria explicó que la medida federal busca evitar prácticas que puedan derivar en abusos contra estudiantes y aclaró que las Fuerzas Armadas no participan en la operación de esos planteles.

En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó al Gobierno de Guanajuato a privilegiar el diálogo con la SEP y recordó que la rectoría de la educación corresponde a la Federación, por lo que consideró que la solución debe alcanzarse mediante la conciliación institucional.

¿Por qué la SEP prohibió las prepas militarizadas?

La SEP informó que las instituciones modelos militarizados deberán clausurar ese esquema o modificar sus planes de estudio antes del 31 de agosto.

La dependencia explicó que la medida responde a la necesidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, evitar prácticas disciplinarias incompatibles con el sistema educativo nacional y dejar claro que la formación castrense corresponde exclusivamente a las instituciones militares del Estado.

La dependencia federal precisó que la revisión se dirige a los planteles que operan bajo modelos militarizados y reiteró que el objetivo es garantizar que la educación impartida en el país se ajuste a los principios establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación.