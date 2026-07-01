Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en Guanajuato

La nieta de Paquita la del Barrio fue reportada como desaparecida (Foto: Cuartoscuro).

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquito la del Barrio, fue localizada con vida en Guanajuato tras permanecer desaparecida durante 40 días.

La Fiscalía General de Guanajuato informó que la nieta de la cantante fallecida fue localizada la noche del martes 30 de junio de 2026.

Kelly Ariadne es hija de Miguel Gerardo Viveros, primogénito de Francisca Viveros Barradas —nombre real de la cantante— y de Miguel Gerardo Martínez.

Localizan a nieta de Paquita la del Barrio.

Esto sabemos sobre el caso de desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales

La joven de 28 años fue vista por última vez el miércoles 20 de mayo de 2026 en las calles de la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

“Amigos, conocidos y familiares, les pido de corazón su apoyo para compartir esta publicación, es mi sobrina y, hasta el momento, no sabemos nada de ella. Cualquier información que pueda ayudar a localizarla será de gran apoyo. Les agradeceré mucho que difundan esta publicación”, escribió en redes Yamina Grajales, tía de Kelly Ariadne.

El padre de la joven no hizo ningún pronunciamiento respecto a la desaparición de su hija. El programa de espectáculos De Primera Mano hizo eco en rumores referentes a que la nieta de Paquita la del Barrio estaría enfrentando un problema de adicciones.

Las autoridades de Guanajuato, tras recibir la denuncia sobre la desaparición de la joven, activaron la ficha de búsqueda, que se activó mediante el Protocolo ALBA de la Fiscalía General del Estado, así como a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Este miércoles, la Fiscalía de Guanajuato informó que Kelly Ariadne “ya se encuentra con su familia sana y a salvo”.

La dependencia indicó que el hallazgo se derivó de las acciones de búsqueda implementadas por el personal de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía Regional D.

La institución no dio a conocer los pormenores respecto a la localización de la joven, sólo dijo que se notificó de inmediato a su familia, quienes se trasladaron desde la Ciudad de México hacia San Miguel de Allende.

“A su arribo, personal del área psicosocial de la Fiscalía les brindó acompañamiento integral y estabilización emocional, mientras la víctima fue trasladada a un hospital para su revisión médica”, precisó la autoridad.

La Fiscalía General del Estado, aseguró que a través de sus áreas médica, psicosocial y jurídica mantiene acompañamiento permanente con Kelly Ariadne y su familia durante todo el proceso de atención y seguimiento legal.

Familiares de Kelly Ariadne, confirmaron la localización con vida de la joven. A través de la página de Facebook ‘Buscando a Kelly’, se publicó un mensaje.

“Después de días de angustia, incertidumbre y una búsqueda incansable, hoy nuestra familia puede volver a abrazarla. Este momento representa un verdadero milagro y una bendición que recibimos con humildad, esperanza y un profundo agradecimiento a Dios”, mencionó el mensaje.

En dicho mensaje, se solicitó prudencia y respeto durante este momento, tanto para Kelly Ariadne, como también para su familia.

Los familiares de la nieta de la cantante Paquita la del Barrio expresaron su confianza en que las autoridades de Guanajuato, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido desde el momento de la desaparición de Kelly Ariadne hasta el día de su localización.

“Nuestra familia seguirá colaborando con las instituciones competentes, porque creemos firmemente que encontrar a Kelly con vida representa un milagro, pero conocer toda la verdad será el acto de justicia que ella merece”, señala el mensaje que publicó Alejandra Chávez, vocera y familiar de Kelly Ariadne Gerardo Grajales.