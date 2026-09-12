‘Es un sueño que tenía desde pequeño’: Así es Las Más Vega, restaurante de Alexis Vega, jugador del Toluca

Alexis Vega aseguró que el objetivo es estar presente en el restaurante al menos una o dos horas al día para atender a sus comensales. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

¿Te imaginas ir a comer alitas y que el hostess del restaurante sea el futbolista Alexis Vega? Con la apertura de Las Más Vega, este escenario dejó de ser ficticio, pues se trata de un establecimiento fundado por el jugador del Club Toluca.

Lejos de los lugares más comunes, el jugador —quien viene de una buena racha tras ganar la Leagues Cup 2026 con los ‘Diablos Rojos’— optó por abrir su restaurante en Metepec, Estado de México.

Su nueva faceta como restaurantero llega poco después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA, torneo para el cual Alexis Vega fue convocado con la Selección Nacional de México.

Aunque el negocio es nuevo, la idea de poner su propio restaurante dedicado a la venta de alitas no lo es, ya que se trata de un proyecto que se cocinó lentamente en la mente del futbolista.

¿Por qué Alexis Vega abrió un restaurante de alitas?

Para los seguidores del jugador del ‘Tri’, no es nueva la noticia de que Alexis Vega tenía ganas de poner un restaurante; sin embargo, durante los últimos años estuvo enfocado completamente en su carrera como futbolista.

Alexis Vega comenzó en el fútbol desde que era pequeño, aunque lejos de los clubes: jugaba en las canchas locales y, aunque a los 14 años se retiró momentáneamente tras ser rechazado de las fuerzas básicas de Pumas, una persona lo impulsó a seguir adelante.

“Si no fuera por él no estaría aquí (...) Él iba por mí a mi casa, me ponía a subir el cerro, a entrenar en una cancha con vidrios y piedras”, comentó en el podcast Pláticas Aldiente.

No obstante, fue hasta que acudió a una visoria del Toluca cuando inició su camino en el fútbol profesional. Al verlo jugar, fue reclutado para la división Sub-17 de los ‘Diablos Rojos’, club en el que escaló hasta llegar a Primera División.

Alexis Vega abrió un restaurante en el Estado de México. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Alexis Vega solo tuvo un breve periodo lejos del ‘Infierno’, cuando se fue al Club Guadalajara. Tras su estancia con las Chivas, regresó al equipo que lo vio nacer para luego disputar el Mundial 2026.

Y aunque su pasión siempre ha estado en las canchas, el delantero también tenía un sueño alejado del deporte: abrir un restaurante donde pudiera vender sus propias órdenes de alitas.

“Era un sueño que tenía desde pequeño”, comentó Vega en una entrevista con el periodista Bernardo Jasso durante la apertura del restaurante. Esta no es la primera vez que Alexis hablaba al respecto.

Durante una conversación con Pláticas Aldiente, hace tres años, el futbolista del Toluca reveló que tenía ganas de incursionar en la gastronomía: “Tengo un sueño también que es poner un restaurante de unas alitas, porque soy fan de las alitas”, dijo.

En aquella ocasión aseguró que la clave para lograr este y cualquier objetivo es la constancia, así como dejar de lado lo negativo. Tras varios años, Vega alcanzó su meta.

“Llevo tratando de abrirlo hace unos siete años. La verdad es que lo estaba pensando mucho. Después tenía mil cosas en la cabeza, muchos proyectos en mi carrera y con mi familia, y no tenía la oportunidad de abrirlo. Es hoy que se da y estoy muy feliz de poder lanzar mis alitas”, agregó para Jasso.

¿Cómo es Las Más Vega, el restaurante del jugador del Toluca?

El restaurante de Alexis Vega tiene el sello del jugador en cada rincón: al entrar, verás que las paredes no solo están decoradas con motivos de fútbol, sino que también hay playeras de algunos de los jugadores más importantes.

Desde Lionel Messi hasta el joven Kylian Mbappé son algunos de los nombres que se encuentran en el establecimiento. Además, sus figuras se repiten en los respaldos de las sillas, pues cada detalle está cuidado para llevar el fútbol a los comensales.

Además, es un restaurante familiar, por lo que cuenta con una zona especial llamada ‘Kids Club’, donde los niños pueden disfrutar de los juegos mientras los adultos comen.

Aunque la temática principal es el fútbol, Alexis Vega comentó que la idea es que también se transmitan diferentes deportes: “Cuando haya NFL, vamos a pasar los partidos; cuando haya fútbol, también; la Fórmula 1, el tenis... Van a poder venir a disfrutar. Va a ser un ambiente muy relajado”, comentó.

La carta aún no está disponible en línea; sin embargo, Alexis explicó que en el menú se podrán encontrar papas a la francesa, alitas y boneless en diferentes salsas. Entre ellas destaca ‘La Más Vega’, la especialidad de la casa.

“Es una salsa especial. Hace años entre mi mamá y yo la creamos ahí en el barrio donde vivimos, entonces pidan ‘La Más Vega’”, comentó el delantero en una entrevista con Drop Shop.

Lo mejor es que algunas personas podrían encontrarse con el futbolista de la Selección Nacional, debido a que su objetivo es estar al menos un par de horas en Las Más Vega cada día.

“Todos los días trataré de venir una o dos horas aquí para poder atender a la gente, para que sepan que estoy dentro del proyecto y, bueno, poderme tomar fotos, videos y poder regalarles una sonrisa”, indicó en la entrevista con Bernardo Jasso.

¿En dónde está Las Más Vega, el restaurante de Alexis Vega?

Las Más Vega se encuentra en Plaza Tecnológico, en avenida Tecnológico número 1119, San Salvador Tizatlali, Metepec. El restaurante abrirá de martes a domingo, de 1:00 de la tarde a 10:00 de la noche.