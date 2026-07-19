¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Mundial 2026? El millonario premio que disputan España y Argentina

Yamal y Messi no solo chocan por e título más prestigioso del futbol, sino también por un millonario premio (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Xinhua, Shutterstock).

¡Por el orgullo deportivo... pero también por varios millones de dólares! España y Argentina pelean un jugoso premio económico en la gran final del Mundial 2026.

En abril, el Consejo de la FIFA —encabezado por el presidente Gianni Infantino— anunció una repartición actualizada por 871 millones de dólares (mdd) entre las 48 selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA, un presupuesto que supera en más del 50% al de Qatar 2022, según la propia organización.

España vs. Argentina: Este es el millonario premio que se lleva el campeón del Mundial 2026

Del presupuesto de la FIFA para repartir en el Mundial, más de 700 mdd corresponden a los premios para las 48 selecciones participantes. El ganador del España vs. Argentina en la gran final recibirá un premio de 50 mdd.

Quien caiga este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey tampoco se irá con las manos vacías, pues se embolsará un nada despreciable premio de 33 mdd.

Messi quiere despedirse de los Mundiales con un bicampeonato (Fotografía. Xinhua).

En el caso del partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, los equipos juegan por una diferencia económica en el premio de 2 mdd: el vencedor recibe 29 mdd y el perdedor 27 mdd.

Pero aquí prácticamente todos ganan. Así queda el reparto económico del Mundial 2026:

Campeón: 50 mdd

50 mdd Subcampeón: 33 mdd

33 mdd Tercer lugar: 29 mdd

29 mdd Cuarto lugar: 27 mdd

27 mdd 5.º al 8.º lugar (eliminado en cuartos de final): 19 mdd

19 mdd 9.º al 16.º lugar (eliminado en 8vos de final): 15 mdd

15 mdd 17.º al 32.º lugar (aliminado en 16vos de final): 11 mdd

11 mdd 33.º al 48.º lugar (eliminado en fase de grupos): 10 mdd

La otra parte del presupuesto se destinó a cubrir gastos derivados de la preparación de las selecciones. Cada equipo recibió 2.5 mdd solo para cubrir sus ‘viáticos’ en la competencia.

En otras palabras, tan solo por clasificar al Mundial 2026, cada selección aseguró 12.5 mdd entre premio por participación (10 mdd) y el apoyo aconómico para gastos relativos al torneo (2.5 mdd).

Bajo esta lógica, la Selección Mexicana consiguió 15 mdd por llegar hasta los octavos de final, más 2.5 mdd como subvención de preparación, dando así un total de unos 17.5 mdd.

Con los reflectores sobre Lamine Yamal, de discreto torneo, España se planta como favorita para arrebatarle el título a Argentina. EFE/ Lavandeira Jr (Lavandeira Jr/EFE)

Además, se destinó una cifra de al menos 16 mdd de la bolsa aprobada por la FIFA con concepto de “subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos”, de acuerdo con un comunicado de la FIFA.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol”, dijo en diciembre Gianni Infantino.

“Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol”, presumió Infantino en abril tras un aumento de 15% del presupuesto inicial.

La FIFA reparte casi 900 millones de dólares entre los participantes del Mundial 2026 (Foto: EFE).

España vs. Argentina juegan por la gran final del Mundial 2026

Argentina y España chocan este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo entre dos estilos opuestos.

La Albiceleste, vigente campeona y liderada por Lionel Messi, llega con el ataque más efectivo del torneo tras marcar 19 goles, España presume la mejor defensa al recibir solo un tanto en toda la competencia.

Argentina busca su cuarto título y convertirse en la primera selección que conquista dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil en 1962. España aspira a levantar su segundo campeonato mundial, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

El partido también reúne a Messi y Lamine Yamal, protagonistas de una historia especial por una fotografía tomada en 2007.

Ambos equipos llegan invictos a la final, en un cierre de lujo para el primer Mundial con 48 selecciones, que fue disputado en Estados Unidos, México y Canadá.