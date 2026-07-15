¿Es Masad Altamimi?: Horario y transmisión del anuncio del noveno habitante de ‘LCDLFM 4′

'La Casa de los Famosos México' llegó a su novena revelación. (Foto: Freepik/Lacasadelosfamososmexico)

Poco a poco se prepara todo para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, pero antes debemos conocer a todos los habitantes revelados y por ello siguen los anuncios.

Las pistas del noveno participante desataron una ola de especulaciones entre los seguidores del programa, tal cual ocurrió con los anuncios anteriores. Y aunque la producción mantuvo en secreto la identidad del próximo integrante, los rumores apuntaron a un creador de contenido.

De acuerdo con los seguidores de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México, se trata de Masad Altamimi, un influencer que actualmente enfrenta una polémica porque fue acusado por presunta violencia en contra de su expareja Melissa Navarro.

Galilea Montijo es la conductora de 'La Casa de los Famosos México'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¿Dónde y a qué hora ver la novena revelación de ‘La Casa de los Famosos México 4′ HOY?

La revelación del próximo participante de La Casa de los Famosos México se realiza este miércoles 15 de julio.

El anuncio lo da alguno de los conductores del programa de TV a través de un enlace que comienza a las 8:28 p.m. del tiempo del centro de México.

Los sitios para ver la revelación completamente en vivo es a través de diferentes plataformas digitales y la TV abierta:

Canal 5

Canal Nu9ve

Vix

Redes sociales oficiales del reality show

¿Cuáles son las pistas del noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

En el adelanto difundido por la producción aparecen varios objetos y referencias que rápidamente llamaron la atención de los usuarios en redes sociales.

Entre las pistas destacan elementos relacionados con un león, un ambiente desértico y otros detalles que, según los seguidores del reality, podrían estar relacionados con la trayectoria o personalidad de un influencer conocido. Sin embargo, solo en el anuncio se confirma el significado de todos estos indicios.

Como en cada revelación, los internautas comenzaron a compartir teorías y a comparar las pistas con distintos famosos del espectáculo y las redes sociales.

Uno de los perfiles que más se repite entre las especulaciones es el de un creador de contenido llamado Masad Altamimi, debido a que varios usuarios consideran que las pistas coinciden con su imagen pública. No obstante, por ahora, todo permanece en el terreno de las teorías.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta ahora, estos son los famosos anunciados para la temporada 4 de La Casa de los Famosos México:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el 26 de julio y reunie a un nuevo grupo de celebridades que conviven completamente aisladas mientras millones de espectadores siguen cada uno de sus movimientos las 24 horas del día.

Según el calendario de revelaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México, se confirmarían 13 participantes antes del primer programa de la temporada, pero normalmente hay sorpresas en la primera gala una vez entraron todos los concursantes.