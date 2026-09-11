Chocan Cártel de Sinaloa vs. Cártel de Chiapas y Guatemala a horas de la visita de Sheinbaum

Imagen ilustrativa. A horas de la visita de Sheinbaum se registró un enfrentamiento en Chiapas. (Foto: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

Un enfrentamiento armado en Chiapas fue reportado en la zona de Las Palmas, en el municipio de Cintalapa, horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado.

Los hechos ocurrieron previo a la llegada de la mandataria, quien este viernes 11 de septiembre tiene programadas actividades en Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa como parte de su gira por su segundo informe de Gobierno.

De acuerdo con los reportes disponibles, el incidente involucró presuntamente a grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa y el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Entre los nombres relacionados con las operaciones del grupo sinaloense en Chiapas se encuentra Jesús Esteban ‘El Güero Pulseras’.

En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades federales habían detenido a ‘El Güero Pulseras’, identificado entonces como objetivo prioritario y líder de una célula en la entidad.

Durante ese operativo fueron asegurados armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y vehículos con blindaje artesanal y de fábrica.

Cintalapa es uno de los municipios donde las corporaciones de seguridad han realizado operativos contra grupos delictivos.

En octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre acciones coordinadas en Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, luego de hechos violentos registrados en carreteras de Chiapas. En esa ocasión fueron detenidas tres personas y se aseguraron armas, vehículos, ponchallantas y narcóticos.

¿Qué actividades tendrá Sheinbaum en Chiapas?

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene prevista una visita a Chiapas este viernes.

Su agenda contempla una conferencia en la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente un acto en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

Más tarde, la mandataria se trasladará a Cintalapa.