¿A quiénes llevaba el CJNG a su hospital clandestino en Jalisco?

Elementos asegurados en la finca de Tecalitlán, Jalisco, utilizada presuntamente como hospital clandestino del CJNG.

Nueve personas fueron rescatadas de una finca en Tecalitlán, Jalisco, que presuntamente era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un sitio para mantener a personas reclutadas y brindar atención a quienes resultaban lesionados durante sus actividades delictivas.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, entre los rescatados había personas de entre 16 y 45 años, originarias de Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. Algunas presentaban lesiones que requerían atención y recuperación.

El inmueble fue localizado durante las investigaciones para encontrar a un joven de 20 años, quien había sido reportado como desaparecido desde julio en San Pedro Tlaquepaque.

¿Qué personas eran llevadas al hospital del CJNG?

Las investigaciones señalan que la finca era utilizada para resguardar a personas que habían sido reclutadas por el CJNG y que resultaban heridas durante sus actividades.

El titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que en el inmueble fueron encontrados indicios relacionados con la aplicación de tratamientos médicos especializados.

Entre las personas localizadas había dos jóvenes que utilizaban muletas para desplazarse. Otros presentaban heridas quirúrgicas recientes y tenían parches y dispositivos utilizados en tratamientos de traumatología.

Además, algunos tenían clavos quirúrgicos implantados en las extremidades, por lo que permanecían en el inmueble durante su recuperación.

La Fiscalía también investiga si personal médico de municipios del sur de Jalisco habría participado en la atención de las personas lesionadas dentro del sitio.

¿Cómo encontraron a las personas en Tecalitlán?

La búsqueda comenzó después de que familiares denunciaron la desaparición de un joven de 20 años ante la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.

Según la denuncia, el muchacho había informado que acudiría a trabajar a un rancho el 21 de julio. Ese día, varias personas llegaron por él a bordo de un vehículo y posteriormente se perdió comunicación.

Los trabajos de inteligencia y las diligencias de campo permitieron ubicar una zona de interés en Tecalitlán. Con apoyo de la Guardia Nacional y la Defensa, agentes estatales y federales ingresaron a la finca.

En el lugar encontraron al joven buscado junto con otras ocho personas que permanecían privadas de su libertad.

Además, fueron detenidos seis presuntos integrantes del grupo que, según las investigaciones, estaban encargados de resguardar y custodiar a las víctimas: cinco hombres y una mujer.

¿Qué aseguraron en el inmueble?

Durante el operativo fueron aseguradas dosis de presunta marihuana, medicamentos, tres pares de muletas, botas ortopédicas, una báscula gramera, calzado táctico y 100 cartuchos útiles calibre 5.56x45.

De las nueve personas rescatadas, únicamente el joven por quien comenzó la investigación contaba con una ficha de búsqueda. Las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes para lograr la reintegración familiar de las demás personas.

Los seis detenidos quedaron a disposición de un juez de control, quien les impuso cargos por trata de personas y desaparición cometida por particulares.