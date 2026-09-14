Encuestas favorecen a Esthela Damián en Guerrero

SRC, Demoscopia y Rubrum colocan a Esthela Damián en la primera posición entre los perfiles considerados por Morena para las elecciones en Guerrero.

Tres encuestas publicadas durante septiembre coinciden en que Esthela Damián Peralta encabeza las preferencias entre los perfiles considerados por Morena rumbo al proceso político de Guerrero en 2027.

Las mediciones de SRC, Demoscopia y Rubrum colocan a la ex Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en la primera posición, pese a utilizar metodologías, muestras y escenarios distintos.

SRC ubica a Esthela Damián con 25.6 por ciento de las preferencias, seguida por Beatriz Mojica con 23.1 por ciento.

Demoscopia también la coloca en primer lugar, con 25.6 por ciento; Beatriz Mojica obtiene 21.2 por ciento e Iván Hernández 19.3 por ciento.

Mientras que Rubrum registra para Esthela Damián 32.1 por ciento, seguida por Abelina López con 27 por ciento y Beatriz Mojica con 21.1 por ciento.

Pese a la diferencia en los porcentajes, en lo que coinciden las mediciones es que Esthela Damián encabeza las encuestas publicadas durante septiembre en Guerrero.

Estos resultados se conocen mientras continúa recorriendo las distintas regiones del estado y sosteniendo encuentros con sectores sociales, empresariales, educativos y productivos.