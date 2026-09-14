España analiza intercambio de estudiantes a México por feminicidio de Claudia Tacoronte: ‘Nos ha roto’

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el resto de docentes durante el minuto de silencio por la muerte en México de Claudia Tacoronte. (Foto: EFE)

La Universidad de Granada analiza la situación de sus convenios de intercambio con México tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años que fue asesinada el sábado en Cuautla, Morelos, mientras realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, Katia Caballero, señaló que el centro deberá conocer a detalle lo ocurrido para determinar si existe algún riesgo para otros estudiantes y, en su caso, tomar medidas respecto a los convenios internacionales.

“Será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia”, explicó Caballero, quien reconoció que el asesinato de Claudia Tacoronte ha dejado “rota” a la comunidad universitaria.

“Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto”, expresó.

Universidad de Granada guarda un minuto de silencio por Claudia Tacoronte

La tristeza y el silencio marcaron este lunes el regreso a clases en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, donde estudiantes y autoridades universitarias realizaron un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.

La joven, nacida en Canarias y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil, había llegado a México apenas un mes antes como parte de un programa de intercambio académico. El sábado fue apuñalada en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, en un crimen que la Fiscalía de Morelos investiga como feminicidio.

Magdalena Ramos, coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, recordó a la joven como una estudiante “con mucha ilusión” por su estancia en México.

Ramos explicó que habló con Claudia el pasado viernes y que, hasta entonces, “iba todo muy bien”. Mientras que la decana Katia Caballero describió la jornada como “un día muy raro, gris” y reconoció que la noticia ha sido “muy difícil de digerir” para la comunidad universitaria.

España condena el feminicidio de Claudia Tacoronte en México

El Gobierno español también expresó su consternación por el asesinato. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien también es canario, lamentó la muerte de la joven y aseguró que “ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos”.

Al duelo se sumaron las universidades públicas de Andalucía, que expresaron su “más profundo dolor” y su “firme condena” por el “terrible e intolerable” asesinato. Las instituciones pidieron además una investigación “transparente y ágil” que permita esclarecer los hechos y hacer justicia.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) también condenó el feminicidio y advirtió sobre la vulnerabilidad que todavía enfrentan muchas mujeres.

“Esta tragedia recuerda, por desgracia, la especial vulnerabilidad y sensación de inseguridad que siguen afrontando muchas mujeres”, señaló la organización, al defender que ninguna mujer debería sentirse desprotegida ni ver limitada su libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida.