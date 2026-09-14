Eliminación del descenso en Liga MX ‘va al VAR’: Abren investigación por prácticas monopólicas

El último equipo en descender en la Liga MX fue Jaguares de Chiapas así casi 10 años.

La eliminación del descenso y ascenso en la Liga MX será investigada por el Gobierno de México, anunció la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) este lunes 14 de septiembre.

El aviso, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), explica que la investigación fue abierta por “la posible realización de conductas” monopólicas dentro del organismo que rige al futbol mexicano.

“El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno (...) sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica”, puntualilzó la CNA.

¿Cuánto tiempo durará la investigación sobre la eliminación del descenso en la Liga MX?

De acuerdo con el decreto, la pesquisa de la Comisión Nacional Antimonopolio durará entre 30 a 120 días hábiles, aunque la dependencia podrá ‘pedir más tiempo’ si lo considera necesario.

La Dirección General de Investigaciones de Mercado, encargada de la investigación sobre la eliminación del descenso en la Liga MX, podrá citar a declarar “a quienes tengan relación con lasinvestigaciones o asuntos de que se trate”, dice el decreto publicado en el DOF.

Esta comisión también podrá:

Solicitar documentación e información relacionada con la investigación.

relacionada con la investigación. Realizar visitas de verificación , cuando se considere necesario y una vez que hayan sido ordenadas, para obtener información y documentos.

, cuando se considere necesario y una vez que hayan sido ordenadas, para obtener información y documentos. Realizar diligencias de inspección .

. Recolectar datos mediante cualquier herramienta que permita obtener información para la investigación.

que permita obtener información para la investigación. Recabar los medios de convicción necesarios para esclarecer los hechos materia del procedimiento.

¿Cuándo fue la última vez que hubo descenso en el futbol mexicano?

El último descenso definido en la cancha del futbol mexicano ocurrió en 2017, cuando Jaguares de Chiapas perdió la categoría. Su salida abrió la puerta para que Lobos BUAP consiguiera el ascenso a la Primera División.

Un año después, el sistema comenzó a modificarse. En 2018, el descenso quedó suspendido temporalmente como parte de un proyecto que contemplaba ampliar la Liga MX a 20 clubes, una iniciativa que no se concretó.

Para el Clausura 2020, la Liga MX inició con 18 participantes. La irrupción de la pandemia de COVID-19 que provocó la suspensión de aquel torneo, derivó también en una pausa de cinco años para el sistema de ascenso y descenso.

Imagen de mayo de 2017. Jugadores de Jaguares se lamentan por el descenso de su equipo. (Fernando Carranza García)

Sin embargo, la suspensión de la movilidad deportiva entre categorías no impidió que hubiera cambios en la Liga MX: En 2020, Mazatlán FC tomó el lugar de Monarcas Morelia y, años más tarde, el conjunto cañonero vendió su plaza, operación que permitió el regreso del Atlante a la Liga MX este año.