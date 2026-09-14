Clima en Puebla y Morelos: Cielo nublado y máxima de 26°C para el martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Puebla y Morelos tendrán cielo nublado y temperaturas frescas. Se esperan mínimas de hasta 8°C y máximas de 26°C en la región central del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye estas condiciones, con posibles lluvias, a canales de baja presión y la onda tropical número 39 que afectan la zona.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este martes?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 25.3°C. Para los municipios de Cholula, como Santa Isabel y San Andrés, se prevén mínimas de 8°C y máximas de 24.7°C. El viento en estas zonas soplará a 12 km/h.

Por otro lado, Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 10.7°C y una máxima de 26°C. Esta ciudad presenta las temperaturas más altas de la región, con vientos más ligeros de 6 km/h. La diferencia térmica entre Cuernavaca y Puebla es notable, siendo Morelos más cálido.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos mañana?

Para este martes, el clima en toda la zona de Puebla y Morelos será de cielo nublado. Aunque no se especifica un porcentaje de probabilidad de lluvia, los sistemas meteorológicos activos, como el monzón mexicano y la onda tropical 39, sugieren posibles chubascos. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos.

La inestabilidad atmosférica generada por los canales de baja presión podría originar lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. También existe la posibilidad de caída de granizo en algunas áreas de estas entidades.

¿Cómo se verá el clima en los próximos días en la región?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 15 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Miércoles 16 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Jueves 17 de septiembre: Máxima de 26°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia general para la región de Puebla y Morelos indica que el clima se mantendrá con cielo nublado durante el miércoles, con temperaturas estables. Para el jueves, se espera una ligera mejora con un cielo medio nublado y un pequeño aumento en la temperatura máxima, llegando a los 26°C.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante la posibilidad de lluvias y la inestabilidad, se aconseja a la población tomar medidas preventivas. Es importante mantenerse hidratado y, en caso de salir, llevar ropa adecuada para la lluvia. Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas es crucial para la seguridad.

Las rachas fuertes de viento, posibles con las lluvias, podrían derribar árboles o anuncios publicitarios. Por ello, se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Conducir con precaución y reducir la velocidad en carreteras mojadas también es fundamental para evitar accidentes.

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