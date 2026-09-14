Oxicodona adulterada con fentanilo: La pastilla mortal que habría causado la muerte Hayden Panettiere

La actriz Hayden Panettiere murió a los 36 años; las autoridades mantienen pendiente la causa oficial de su fallecimiento. (Foto: IA, Jordan Strauss/Invision/AP)

Hayden Panettiere, actriz de Scream, habría tomado una pastilla adulterada la mañana del día de su muerte a los 36 años.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, fuentes policiales creen que se trataba de oxicodona (un analgésico opioide) mezclada con fentanilo.

Además, dichas fuentes del caso explicaron que la actriz de Malcolm el de en medio tenía un “traficante de drogas de toda la vida” en Los Ángeles, quien le conseguía medicamentos recetados del mercado negro, incluyendo la oxicodona. La intérprete habría comprado varias drogas un día antes de su fallecimiento, durante su vuelo a Carolina del Sur.

Por ello, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) están involucrados para investigar al traficante y rastrear el origen de la pastilla.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Los resultados preliminares de a autopsia de Hayden Panettierre descartaron indicios de violencia o criminalidad, pero dejaron pendiente la causa oficial de muerte.

Hayden Panettiere fue atendida por un paro cardiaco en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville (Carolina del Sur), un Airbnb donde estaba con Zach y Brian Hickerson (su novio).

Hayden Panettiere alcanzó fama internacional por sus papeles en Heroes, Nashville y Scream 4. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

De acuerdo con la nueva información de TMZ, siguen pendientes los resultados toxicológicos, pero las autoridades creen que la causa de muerte de Hayden Panetiere fue la pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo.

El día de su fallecimiento, Brian Hickerson entregó a la policía una bolsa con medicamentos de la actriz. Antes de que llegaran los servicios de emergencia, él le administró Narcan, utilizado en casos de sobredosis de opioides.

El caso podría tomar un rumbo distinto, ya que según TMZ es similar al del rapero Mac Miller, en el cual un traficante fue llevado a prisión por suministrarle drogas mezcladas con fentanilo que le causaron la muerte.

Mientras tanto, Brian y Zach Hickerson fueron arrestados este fin de semana por un presunto incidente en un bar, aparentemente relacionado con una discusión sobre Hayden con otras personas.

Según TMZ, cuando Brian fue esposado gritó: “La Policía de Greenville filtró la noticia cuando murió mi novia”.

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue una actriz, cantante y modelo estadounidense que comenzó su carrera desde niña y alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus trabajos en televisión y cine.

Hayden Panettiere luchó contra las adicciones y la depresión posparto. (Foto: EFE/EPA/INGA KJER).

Su salto a la fama llegó con Heroes, donde interpretó a Claire Bennet, una joven con la capacidad de regenerarse, pero años después consolidó otro de sus personajes más recordados: Juliette Barnes en Nashville.

Entre 2012 y 2018, Panettiere dio vida a la cantante de música country durante las seis temporadas de la serie, en un papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Su trayectoria en la pantalla grande también incluyó películas como Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen), Ice Princess (Sueños sobre hielo) y Scream 4, donde interpretó a Kirby Reed.

Además de la actuación, Panettiere incursionó en la música y en sus últimos años decidió contar parte de las experiencias que marcaron su vida. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó las dificultades que enfrentó desde su etapa como estrella infantil hasta la adultez, incluida su lucha contra las adicciones y la depresión posparto.

Con información de EFE.