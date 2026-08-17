¿Qué es Narcan, medicamento que encontraron en el departamento donde murió Hayden Panettiere?

Autoridades hayaron un hinibidor de opioides en el departamento donde murió Hayden Panettiere (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

Narcan, un medicamento utilizado para revertir rápidamente una sobredosis de opioides, fue encontrado por las autoridades en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, donde murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años.

El hallazgo ocurrió mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere. La actriz de Malcolm el de en medio fue localizada inconsciente el domingo 16 de agosto y los servicios de emergencia intentaron reanimarla.

El portal Page Six reportó que el dispositivo utilizado para administrar Narcan fue localizado sobre un colchón en el departamento donde murió Panettiere. Sin embargo, no se sabe si la actriz estadounidense recibió una dosis de naloxona o si el medicamento era para otra persona.

Hayden Panettiere, quien murió a los 36 años, tuvo problemas de adicciones. (Foto: EFE)

People tuvo acceso a la comunicación de los servicios de emergencia con el caso relacionado con Hayden, en la que se reportaron que hubo referencias a una posible “sobredosis” y un paro cardiaco.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que los servicios de emergencia localizaron a la actriz de Héroes en paro cardiaco y aplicaron medidas avanzadas de soporte vital. La reanimación no tuvo éxito y fue declarada muerta.

El forense informó que la autopsia realizada el lunes no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte. La causa y manera de fellcimiento permanecen pendientes de una investigación adicional y de estudios complementarios.

Hayden Panettiere fue atendida por paro cardiaco. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN).

¿Qué es Narcan y para qué sirve? Esto es lo que hallaron en donde murió la actriz Hayden Panettiere

Narcan es una marca comercial de naloxona, un medicamento que actúa como antagonista de los opioides. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de Estados Unidos explica que esta sustancia se adhiere a los receptores opioides y bloquea los efectos de estas sustancias.

La naloxona puede restablecer rápidamente la respiración de una persona cuya respiración disminuyó o se detuvo a causa de una sobredosis de opioides. Entre las sustancias sobre las que puede actuar están la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina, de acuerdo con el NIDA.

El medicamento no tiene efecto en una persona que no tiene opioides en el organismo y tampoco funciona como tratamiento para el trastorno por consumo de opioides, aclaran.

La naloxona tiene varias presentaciones: puede presentarse como aerosol nasal o inyección, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

CDC señala que este medicamento puede utilizarse cuando existen señales de una sobredosis de opioides. Entre ellas, se encuentran la pérdida del conocimiento, respiración lenta o superficial, dificultad para respirar y cambios en el color de la piel.

La naloxona actúa con rapidez, pero sus efectos duran entre 30 y 90 minutos, de acuerdo con MedlinePlus. Algunos opioides pueden permanecer más tiempo en el organismo, por lo que una persona puede necesitar atención médica incluso después del consumo del medicamento y, en determinados casos, pueden requerir más de una dosis.

Aunque Narcan fue originalmente la marca utilizada para la naloxona y es como se le conoce comúnmente en Estados Unidos, actualmente existen otras formulaciones y marcas que ofrecen este medicamento.