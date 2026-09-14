Wall Street amanece con pérdidas por repunte en los precios del petróleo: ¿Cuánto caen HOY las acciones?

Una caída en los precios de las acciones tecnológicas en Wall Street arrastró a los principales índices neoyorquinos a terreno de pérdidas, en medio de un repunte en los precios del petróleo.

El Nasdaq lidera las caídas con 1.04 por ciento, en los 26 mil 56.93 enteros, seguido por el S&P 500 que retrocedió 0.76 por ciento, en los 7 mil 598.16 puntos, mientras que el Dow Jones con 0.53 por ciento menos, alcanzó las 7 mil 593.26 unidades.

“Anticipamos una marcada aversión al riesgo ante la posibilidad de un menor ritmo de desarrollo en la inteligencia artificial (IA), el alza en petro-precios y la expectativa de un endurecimiento monetario por parte del Fed y del Banco de Japón (BoJ).

“Algunos líderes de empresas relacionadas con la IA sugirieron desacelerar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados para introducir medidas de seguridad”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 14 de septiembre?

En México, el mercado local abre con cambios mixtos, ya que el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores resta 0.07 por ciento, en las 63 mil 879.22 unidades, en tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.04 por ciento, en un nivel de mil 298.51 enteros.

Asimismo, los números rojos del lado de Europa ubican al IBEX 35 de España con 1.59 por ciento menos, en los 19 mil 519.50 enteros, el CAC 40 de Francia baja 1.10 por ciento, a 8 mil 90.78 puntos, el DAX en Alemania cede 0.89 por ciento, en las 25 mil 539.51 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres es el único que sube 0.25 por ciento, a 10 mil 677.72 puntos.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan alzas de 3.20 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 103.35 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 108.22 billetes verdes por unidad, sube 3.51por ciento.