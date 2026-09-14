Clima en Península de Yucatán: Onda tropical 39 traerá hasta 39°C

Así estará el calor para la Península de Yucatán con la onda tropical número 39.

El martes 15 de septiembre, la Península de Yucatán experimentará temperaturas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé calor intenso, especialmente en Mérida, con posibles chubascos aislados por la tarde, debido a canales de baja presión y la onda tropical número 39.

¿Cuál ciudad de la Península de Yucatán tendrá más calor?

Mérida, en Yucatán, registrará las temperaturas más altas, con una mínima de 20°C y una máxima de 38.3°C. Otros municipios cercanos también vivirán un día muy caluroso, con rangos similares en el interior de la península.

Las ciudades del Caribe Mexicano tendrán un ambiente cálido, pero menos extremo. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, esperan mínimas de 25°C y máximas de 32°C, con cielos despejados para este martes.

¿Se esperan lluvias en la Península de Yucatán mañana?

Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, tendrán mínimas de 22.3°C y 23°C respectivamente, con máximas de 34°C. El viento será ligero, lo que contribuirá a la sensación de calor.

Las condiciones del cielo en la región variarán. Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal estarán mayormente despejadas. Sin embargo, en Mérida se espera un cielo poco nuboso, con chubascos aislados por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Martes 15 de septiembre : Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Miércoles 16 de septiembre : Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h. Jueves 17 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

La tendencia climática para la Península de Yucatán indica que las altas temperaturas persistirán. Se espera que el miércoles 16 de septiembre la temperatura máxima alcance los 39°C en la región, con cielos mayormente despejados.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Es importante beber abundantes líquidos, incluso sin sed. Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y un sombrero. También es indispensable aplicar protector solar. Se aconseja buscar la sombra para evitar golpes de calor y deshidratación.

Según el SMN, el clima peninsular está influenciado por canales de baja presión y la onda tropical número 39. Estos fenómenos originarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste mexicano, incluida la Península de Yucatán.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.