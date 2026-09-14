‘Grito’ de Independencia en CDMX: Espera cielo nublado, con una máxima de 25°C este 15 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 15 de septiembre un día con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvias significativas, pero con temperaturas que muestran claras diferencias entre las distintas localidades de la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este martes?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 24°C. El viento soplará con una velocidad de 10 km/h. Se espera un día fresco por la mañana y templado al mediodía, con el cielo cubierto por nubes durante toda la jornada.

Toluca, en el Estado de México, presentará las temperaturas más bajas, con una mínima de 5°C y una máxima de 20°C, y viento de 6 km/h. Municipios como Naucalpan de Juárez tendrán entre 10°C y 23°C, mientras que Ecatepec de Morelos alcanzará una máxima de 25°C, con mínimas de 10°C, siendo la zona más cálida del Valle de México.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este martes 15 de septiembre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico indica cielo nublado sin probabilidad de lluvias relevantes para este martes. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, lo que ayudará a que el día se sienta fresco en general, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A pesar de que canales de baja presión y la onda tropical número 39 causarán lluvias fuertes en otras regiones del país, el Valle de México permanecerá mayormente seco. La inestabilidad atmosférica se concentrará en el sur y sureste de México, así como en el occidente, sin afectar directamente a la zona central con precipitaciones intensas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 15 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Miércoles 16 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Jueves 17 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

La tendencia general para los próximos días en el Valle de México apunta a condiciones estables. Las temperaturas se mantendrán consistentes, con mínimas alrededor de los 10°C y máximas cercanas a los 24°C. La nubosidad será una constante, aunque se espera un ligero despeje hacia el jueves.

¿Cómo prepararse para el clima nublado en la región?

Ante las mañanas frescas y las temperaturas templadas al mediodía, se recomienda usar ropa en capas. Esto permitirá adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Es importante mantenerse hidratado, aunque el sol no sea intenso, y cuidar la piel de los rayos UV incluso en días nublados.

Para quienes salgan, es aconsejable llevar una chamarra ligera o suéter, especialmente si se dirigen a zonas como Toluca, donde el frío será más notorio. En la Ciudad de México, el clima será más benévolo, pero un abrigo ligero también resultará útil durante las primeras horas del día.

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