¿Te tocó dar el ‘Grito’ en El Torito? Esto habrá de comer el 15 y 16 de septiembre

Arroz rojo, tostadas de tinga, pata y papa con chorizo serán algunos de los platillos que se servirán durante las fiestas patrias en El Torito de la Ciudad de México. Para el 16 de septiembre, el menú cambiará e incluirá una hamburguesa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social y/o Torito ya tiene preparado el menú para las personas que permanezcan en sus instalaciones durante el 15 y 16 de septiembre, fechas en las que se conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

¿Qué comerán en El Torito el 15 de septiembre?

Para el martes 15 de septiembre, el menú estará compuesto por arroz rojo, tres tostadas de distintos guisados, agua de sabor y postre.

Las tostadas serán de tinga de pollo, pata y papa con chorizo. Estos alimentos serán entregados a las personas que se encuentren cumpliendo una sanción administrativa en el centro.

¿Cuál será el menú de El Torito el 16 de septiembre?

Para el miércoles 16 de septiembre se tienen contemplados tres tiempos de comida: desayuno, comida y cena.

El desayuno incluirá café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

A la hora de la comida se servirá una hamburguesa, acompañada de frijoles, fruta y agua de sabor.

Para la cena habrá café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, además de postre.

La preparación de estos alimentos estará a cargo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la SSC.

¿Quiénes son llevados a El Torito por el alcoholímetro?

Las personas que sean detenidas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México son quienes pueden recibir estos alimentos durante su permanencia en el centro.

Esta disposición prohíbe conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre que no esté permitida. También contempla la conducción bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Ante las celebraciones del mes patrio, la SSC CDMX exhortó a habitantes y visitantes de la capital a no conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

La dependencia pidió tomar previsiones para los traslados y utilizar alternativas de transporte cuando se hayan ingerido bebidas embriagantes, con el objetivo de evitar conducir bajo sus efectos.