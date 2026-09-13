¿Depresión tropical Quince-E ‘ahogara’ el Grito de Independencia? Estos estados esperan lluvias

¿Vienen más lluvias intensas? La depresión tropical Quince-E se formó en el Océano Pacífico la tarde de este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la depresión tropical se localiza 990 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros.

El centro de la depresión tropical se desplaza lejos de las costas de México a unos 13 kilómetros por hora, y debido a su trayectoria, no se espera que afecte al país. Por ahora no hay riesgo de que evolucione a tormenta tropical o huracán.

Semana patria tendrá lluvias intensas: ¿Qué estados serán los más afectados?

En la última semana del verano, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera serán responsables de lluvias intensas en la semana del Día de la Independencia.

El lunes 14 de septiembre, Sinaloa será uno de los estados más afectados, con lluvias de 75 a 150 milímetros. Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este y sur), Jalisco (norte, centro y oeste), Colima, Guanajuato (centro y oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte, oeste y este), recibirán lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros.

Para el martes 15 y miércoles 16 de septiembre también se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la mayoría del país.

Finalmente, se espera que el jueves 17 de septiembre sea uno de los días más lluviosos de la semana, con precipitaciones intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla.

Onda de calor ‘asa’ al norte de México

Además de las lluvias, se espera que el norte de México sufra por altas temperaturas, esto debido a la onda de calor que afecta Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.

Los estados que esperan más calor esta semana son: