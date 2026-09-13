¡Viva México! ¿Y viva el Metro hasta qué hora? Este será su horario para el 16 de septiembre

El Metro de la CDMX tendrá horario especial para el 16 de septiembre (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

Si vas a trasladarte en Metro CDMX este 16 de septiembre, toma en cuenta que el servicio tendrá horario de día festivo y algunas estaciones de la Línea 12 permanecerán cerradas por trabajos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este miércoles, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, los trenes circularán de 07:00 a 24:00 horas.

El organismo también permitirá el ingreso de bicicletas a las estaciones durante la jornada, como parte del programa Tu bici viaja en Metro.

¿A qué hora abrirá y cerrará el Metro el 16 de septiembre?

El horario del Metro será de 7:00 a 24:00 horas en toda la red, este 16 de septiembre.

El STC pidió a las personas usuarias tomar previsiones y considerar los horarios para programar sus recorridos.

Quienes utilicen bicicleta podrán ingresar con ella a las instalaciones durante este día feriado, de acuerdo con el programa vigente.

¿Cómo funcionará la Línea 12 el 16 de septiembre?

La Línea 12 operará solo de San Andrés Tomatlán a Mixcoac, debido a los trabajos para sustituir un aparato de vía.

El STC señaló que las obras se realizan del 12 al 16 de septiembre en el tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella, por lo que las estaciones de esa zona permanecerán cerradas.

Los trenes circularán únicamente entre San Andrés Tomatlán y Mixcoac. Por ello, las personas que necesiten trasladarse desde Tláhuac hacia otras estaciones de la línea tendrán que utilizar el servicio alterno.

Para estos recorridos, la RTP mantiene unidades que salen de Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con su respectivo circuito de retorno.

¿Qué horario tendrá el RTP de la Línea 12 este 16 de septiembre?

El servicio de RTP que apoya a las personas usuarias de la Línea 12 también funcionará con horario de día festivo este miércoles 16 de septiembre.

Las unidades circularán de 7:00 a 24:00 horas en el recorrido entre Tláhuac y las estaciones de apoyo.

El Metro recomendó considerar estas modificaciones antes de realizar los traslados del 16 de septiembre y consultar los itinerarios correspondientes.