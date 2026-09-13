Sentencian en México al ‘Flaco’ Salgueiro, el lugarteniente del ‘Chapo’ Guzmán entregado por EU

Noel 'El Flaco' Salgueiro fue sentenciado y pasará décadas en el Penal del Altiplano.

Noel ‘El Flaco’ Salgueiro, fundador del Cártel Gente Nueva, que fue brazo armado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a 29 años y 3 meses de prisión, así como una multa de 378 mil 472 pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la sentencia en contra del hombre que fue detenido desde 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2019.

¿Por qué ‘El Flaco’ Salgueiro fue sentenciado en México si estuvo detenido en EU?

Dos años después de su extradición, en 2021, la FGR obtuvo una orden de reaprehensión, pero se cumplimentó hasta junio pasado con ayuda de la Interpol, que coordinó su deportación controlada.

‘El Flaco’ Salgueiro fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que comenzara el proceso que culminó en su sentencia.

El exlíder de Gente Nueva cumplirá su condena en el Penal del Altiplano, en el Estado de México.

¿Por qué delitos fue sentenciado ‘El Flaco Salgueiro?

La FGR confirmó que Noel ‘El Flaco’ Salgueiro fue responsable de delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Se le señaló de ser fundador y líder de Gente Nueva, grupo criminal con presencia en Chihuahua y que servía como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

El historial criminal del ‘Flaco’ Salgueiro y Gente Nueva

Cuando informaron su detención en octubre de 2011, el Ejército argumentó que ‘El Flaco’ Salgueiro es responsable de secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos en Chihuahua, incluidos funcionarios y empresarios.

Noel Salgueiro comenzó a delinquir en 1995 en la sierra de Chihuahua. Con los años se consolidó dentro del Cártel de Sinaloa al controlar la producción de mariguana en la zona.

De acuerdo con información oficial, el delincuente introducía unas 15 toneladas de mariguana y dos toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En 2007 comenzó con Gente Nueva en Veracruz, y de a poco se extendió por Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde sostuvo el centro de sus operaciones allegadas al ‘Chapo’ Guzmán.

Ciudad Juárez fue territorio de enfrentamientos protagonizados por su grupo criminal y ‘La Línea’, organización rival allegada a los Carrillo Fuentes.

En 2010, las autoridades ofrecieron recompensa por información que diera con su paradero, y luego de labores de inteligencia lograron detener al hombre en un operativo en el que no hubo ni un disparo de arma de fuego.