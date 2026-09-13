¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de ‘En Coma’, serie de Netflix con episodios de 5 minutos?

'En Coma' es la nueva serie de Netflix en tendencia dentro de la plataforma de streaming. (Foto: Cortesía Netflix)

En coma es la nueva serie en tendencia en Netflix que tiene un formato inédito al mostrar una historia de misterio, suspenso y elementos sobrenaturales en episodios que van desde los 3 a los 5 minutos de duración.

Sin embargo, quienes ya ‘devoraron’ los primeros capítulos tienen que esperar unos días más para conocer el desenlace porque la trama porque Netflix decidió dividirla en dos tandas.

'En Coma' es una serie de suspenso con tintes de sobrenaturalidad. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de la serie ‘En coma’?

La nueva serie de Netflix se estrenó el viernes 11 de septiembre de 2026, pero la plataforma optó por dividir el lanzamiento de sus 50 episodios. Los primeros 31 capítulos ya están disponibles, mientras que los 19 restantes llegan el viernes 18 de septiembre.

Con ese segundo lanzamiento, los 50 episodios de En coma quedan disponibles en la plataforma de streaming Netflix, Por el momento no se tiene contemplada una segunda temporada y la trama finalizaría con la primera entrega.

¿De qué trata la serie ‘En coma’?

En coma sigue a Anabel Roldán, una ejecutiva que queda en estado inconsciente después de sufrir un violento accidente. Aunque su cuerpo permanece inmóvil en una cama de hospital, su conciencia continúa activa y la protagonista queda atrapada en una situación en la que su vida corre peligro.

Su única esperanza es Rafael, un enfermero que posee una habilidad sobrenatural: puede escuchar a los muertos y comunicarse con personas que se encuentran suspendidas entre la vida y la muerte. Gracias a esta capacidad, consigue establecer un vínculo con Anabel y tratar de mantenerla con vida.

Sin embargo, el peligro no termina dentro del hospital. Anabel está en la mira de una red de tráfico de órganos que busca aprovechar su estado para quedarse con su corazón, por lo que Rafael deberá descubrir quién está detrás de la amenaza mientras intenta protegerla.

La producción fue realizada por CMO Producciones en Colombia y apuesta por contar una historia de suspenso con entregas muy breves, pensadas para consumirse rápidamente.

'En Coma' tiene episodios de entre 3 y 5 minutos de duración. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Quién es quién en la serie ‘En coma’?

El elenco está encabezado por Rami Herrera y Jerónimo Cantillo, quienes dan vida a los dos personajes protagonistas de la nueva serie de Netflix.

Rami Herrera como Anabel Roldán: Se trata de una ejecutiva que queda en coma después de un violento incidente y cuya vida está amenazada por una red dedicada al tráfico de órganos.

Se trata de una ejecutiva que queda en coma después de un violento incidente y cuya vida está amenazada por una red dedicada al tráfico de órganos. Jerónimo Cantillo como Rafael: interpreta al enfermero que puede comunicarse con los muertos y con personas que se encuentran entre la vida y la muerte. Su habilidad lo convierte en el principal vínculo con Anabel y en quien intenta mantenerla con vida.

interpreta al enfermero que puede comunicarse con los muertos y con personas que se encuentran entre la vida y la muerte. Su habilidad lo convierte en el principal vínculo con Anabel y en quien intenta mantenerla con vida. Paola Moreno como Lucía: forma parte del núcleo de personajes que rodea a Anabel y Rafael. Lucía mantiene una postura escéptica frente a algunas de las explicaciones y acciones de Rafael dentro del hospital.

forma parte del núcleo de personajes que rodea a Anabel y Rafael. Lucía mantiene una postura escéptica frente a algunas de las explicaciones y acciones de Rafael dentro del hospital. Julián Trujillo: interpreta al interés sentimental de Anabel, cuya relación con ella adquiere una nueva dimensión después del accidente.

El reparto también incluye a Marcela Carvajal, Leonardo Acosta, Susana Torres y Giulia Mantovani, quienes completan el elenco de la producción colombiana.