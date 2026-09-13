¿Dónde ver el final de ‘Una Familia de Diez’? Todos los detalles de la última temporada

La temporada final de la serie Una Familia de Diez marca el cierre de una de las comedias familiares más conocidas de la televisión mexicana. La producción llega a su décima tercera entrega con una historia centrada en granmdes cambios para la familia López.

Para quienes quieren seguir los episodios finales, existen dos opciones de transmisión con fechas distintas: mediante streaming de paga o en TV abierta, por lo que te contamos todo lo que debes saber.

¿Dónde ver la temporada final de ‘Una Familia de Diez’?

La temporada 13 de Una Familia de Diez está disponible completa con suscripción a ViX. El servicio de streaming estrenó en exclusiva los 16 episodios el pasado 7 de agosto de 2026, por lo que sus suscriptores pueden ver la última entrega completa cuando lo deseen.

En televisión abierta, la despedida es un poco más larga y llega por Las Estrellas. Los capítulos se transmiten los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a partir del 13 de septiembre de 2026. es decir, antes de que inicie la gala de La Casa de los Famosos México.

¿De qué trata la última temporada de ‘Una Familia de Diez’?

Después de años de compartir un reducido departamento, la familia López enfrenta un cambio que modifica su dinámica. El punto de partida es la relación entre Martina e Íñigo, un joven empresario de un entorno distinto al de la familia.

La posibilidad de una boda lleva a los personajes a imaginar qué ocurrirá cuando uno de sus integrantes deje el hogar. Para Martina, la relación también representa la posibilidad de alcanzar la vida de lujos que siempre ha deseado.

El cierre fue anunciado como el final definitivo de la serie. Jorge Ortiz de Pinedo describió al elenco como “mi familia, mi familia artística” tras casi 20 años de trabajo, mientras el productor Pedro Ortiz de Pinedo señaló que la intención era terminar cuando el programa todavía contaba con el respaldo del público.

La serie dejará espacio en Las Estrellas para nuevas propuestas, entre ellas ¿Tú crees?. Con su temporada 13, Una Familia de Diez cierra un ciclo que comenzó con el departamento ‘Acapulco’ como centro de sus historias durante casi dos décadas.

Temporada final de ‘Una Familia de Diez’: Elenco

La temporada final reúne al elenco que ha dado vida a la familia López durante más de una década y nuevas caras:

Jorge Ortiz de Pinedo como Plácido

como Plácido Eduardo Manzano como Arnoldo

como Arnoldo Zully Keith como Renata

como Renata Andrea Torre como ‘La Nena’

como ‘La Nena’ Mariana Botas como Martina

como Martina Daniela Luján como Gaby

como Gaby Ricardo Margaleff como Plutarco

como Plutarco María Fernanda García como ‘La tía Licha’

como ‘La tía Licha’ Tadeo Bonavides como Justito

como Justito Moisés Iván Mora como Aldolfo

como Aldolfo Camila Rivas como Victoria

como Victoria Luz Edith Rojas como Susi

como Susi Wendy Braga como Sol

como Sol Oswaldo Zárate como Julián

La temporada también cuenta con participaciones especiales de: