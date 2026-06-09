⁠Temporada final de ‘The Bear’: Tráiler, fecha de estreno, dónde ver y todo lo que debes saber

La serie The Bear ya tiene fecha para su desenlace. FX y Disney+ presentaron el primer tráiler de la quinta y última temporada de la producción creada por Christopher Storer, que llegará con ocho episodios y pondrá punto final a una de las historias más reconocidas de los últimos años.

El adelanto muestra al restaurante The Bear enfrentando una crisis sin precedentes tras la salida de Carmy Berzatto de la industria gastronómica.

¿Qué pasa en la temporada final de ‘The Bear’?

La quinta temporada arranca la mañana posterior a la decisión de Carmen de abandonar la restauración. Ante su ausencia, Sydney Adamu asume un papel central en la cocina y se convierte en la encargada de liderar al equipo durante el momento más delicado de la historia del negocio.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, Sydney, Richie y Natalie deberán mantener a flote el restaurante pese a la falta de recursos económicos, la amenaza de una venta y la llegada de una tormenta torrencial. El objetivo será completar un último servicio con la esperanza de conseguir finalmente la codiciada estrella Michelin.

Aunque la trama parte de la salida de Carmy, el personaje interpretado por el actor Jeremy Allen White continúa presente en el avance.

En una de las escenas más destacadas del tráiler, el chef regresa al restaurante y expresa a sus compañeros: “Miro a todos ustedes y los quiero muchísimo”, una declaración que anticipa su participación en la despedida de la serie.

La última temporada de 'The Bear' se estrena a finales de junio (Foto: Cortesía Disney, FX).

Tráiler de ‘The Bear’ temporada 5: inundaciones, crisis económica y una carrera contrarreloj

El primer adelanto deja claro que los problemas no se limitarán a la ausencia de Carmy. El restaurante enfrenta una inundación severa, interrupciones en el suministro de productos, escasez de alimentos y una situación financiera cada vez más complicada.

Además, el tío Jimmy informa que planea vender el edificio donde opera The Bear, una decisión que incrementa la presión sobre los protagonistas. En medio del caos, las imágenes muestran al equipo intentando salvar el negocio mientras combate los efectos de la tormenta y busca mantener abierto el establecimiento.

La tensión también queda reflejada en una de las frases centrales del avance. Ebraheim afirma: “Es nuestro último día, se nos acabó el tiempo”, mientras las escenas muestran los daños provocados por la inundación y el deterioro económico del restaurante.

En tanto, Richie intenta mantener unido al grupo. En el tráiler pronuncia un mensaje que resume el espíritu de la temporada: “No tenemos dinero, pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder”, una declaración que llega cuando el equipo afronta su momento más crítico.

Fecha de estreno de la temporada final de ‘The Bear’ en Disney+

La temporada final dela serie se estrenará el 25 de junio de 2026 en Disney+. La historia retoma los acontecimientos inmediatamente después del cierre de la cuarta entrega, cuando Sydney, Richie y Natalie descubren que Carmy les dejó el restaurante en sus manos.

Disney+ confirmó que los ocho capítulos de la quinta temporada estarán disponibles desde el día de su estreno, el 25 de junio de 2026.

Semanas antes, Disney+ lanzó por sorpresa ‘Gary’, un episodio especial ambientado antes de los acontecimientos de la serie principal. El capítulo sigue a Richie y Mikey durante un viaje por carretera entre Chicago y Gary, Indiana.

La temporada final buscará responder qué ocurrirá con el restaurante después de la salida de su fundador creativo y si el equipo podrá alcanzar el reconocimiento gastronómico que ha perseguido desde temporadas anteriores.

Sydney se hará cargo de la cocina en la quinta temporada de 'The Bear' (Foto: Disney, FX).

Reparto de ‘The Bear’, temporada 5

La despedida de la serie cuenta con el regreso de gran parte de su elenco principal. Jeremy Allen White vuelve como Carmy Berzatto, mientras que Ayo Edebiri retomará el papel de Sydney Adamu y Ebon Moss-Bachrach regresará como Richie Jerimovich.

También participan Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson. Entre las apariciones confirmadas figuran Oliver Platt, Will Poulter, Jamie Lee Curtis y Ricky Staffieri.

Durante sus cuatro temporadas previas, la producción reunió además a numerosas estrellas invitadas. Entre los nombres mencionados figuran Brie Larson, Jon Bernthal, Joel McHale, John Mulaney, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald, John Cena y Josh Hartnett.

¿Cuántos premios ha ganado ‘The Bear’?

La serie llega a su desenlace convertida en uno de los mayores éxitos televisivos recientes. The Bear acumula 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, además de otros reconocimientos obtenidos a lo largo de sus primeras cuatro temporadas.

FX renovó oficialmente la producción para una quinta entrega en julio de 2025. En ese momento, el presidente de la cadena, John Landgraf, destacó el impacto de la ficción y aseguró que seguía siendo una de las favoritas del público a nivel mundial.

Christopher Storer continúa como creador y productor ejecutivo de la serie. Además, ejerce como director principal de la temporada final junto con Hiro Murai. La producción corre a cargo de FX Productions.