Premios Emmy 2024: Así va la lista de ganadores

“Y el ganador es...”, la noche de este 15 de enero se llevó a cabo la edición número 75 de los Premios Emmy, en la que estuvieron nominadas series como The Bear, The Last of Us, Merlina, entre otros.

El pasado 7 de enero se dio por iniciada la temporada de premios en Estados Unidos con la llegada de ceremonias como los Golden Globes y los Critics Choice Awards que han reconocido a las mejores producciones del año pasado como Barbie y Oppenheimer.

En esta ocasión, se llevaron a cabo los Premios Emmy, cuyo enfoque solamente es hacia las series de televisión, cuatro meses después de su fecha original, debido a la huelga de actores y escritores que atravesó la industria del entretenimiento en Hollywood a finales de 2023.

Los premios Emmy se aplazaron debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood. (Foto: AP)

¿Dónde ver los Premios Emmy 2024?

Si estás interesado en ver la ceremonia de los Premios Emmy, cuyo inició fue a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), puedes hacerlo por medio de las siguientes opciones:

Por streaming: A través de la plataforma de HBO Max.

En televisión: Por medio del canal de TNT.

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Emmy 2024?

Si no tuviste oportunidad de disfrutar de los Premios Emmy 2024, te dejamos la lista completa con los ganadores de la noche.

Mejor miniserie

Beef

Mejor actriz principal en serie limitada

Ali Wong en Beef

Mejor actor principal en serie limitada

Steven Yeun en Beef

Mejor guión de serie dramática

Jesse Armstrong en Succession

Mejor serie de entrevistas

The Daily Show with Trevor Noah

Mejor actor en serie limitada

Paul Walter Hauser en Black Bird (ganador)

Ray Liotta en Black Bird

Murray Bartlett en Welcome To Chippendales

Richard Jenkins en Dahmer

Young Mazino en Beef

Joseph Lee en Beef

Jesse Plemons en Love & Death

Mejor director en serie limitada

Lee Sung Jin en Beef (ganador)

Mejor equipo en serie de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de competencia en vivo

Rupaul’s Drag Race (ganador)

The Amazing Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor director en serie de comedia

Christopher Shore en The Bear

Mejor actriz de reparto en serie limitada

Niecy Nash en Dahmer (ganadora)

Annaleigh Ashford en Welcome To Chippendales

Maria Bello en Beef

Claire Danes en Fleishman Is In Trouble

Juliette Lewis en Welcome To Chippendales

Camila Morrone en Daisy Jones & The Six

Merritt Wever en Tiny Beautiful Things

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Ayo Edebiri en The Bear (ganadora)

Janelle James en Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph en Abbott Elementary

Juno Temple en Ted Lasso

Hannah Waddingham en Ted Lasso

Jessica Williams en Shrinking

Alex Borstein en The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz principal en serie de comedia

Quinta Brunson en Abott Elementary (ganadora)

Jenna Ortega en Merlina

Christina Applegate en Dead to Me

Rachel Brosnahan en The Marvelous Mrs. Maisel

Natasha Lyonne en Poker Face

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Jennifer Coolidge en The White Lotus (ganadora)

Aubrey Plaza en The White Lotus

Sabrina Impacciatore en The White Lotus

Meghann Fahy en The White Lotus

Simona Tabasco en The White Lotus

Elizabeth Debicki The Crown

Rhea Seehorn en Better Call Saul

J. Smith-Cameron en Succession

Mejor actor de reparto en serie de drama

Matthew Macfadyen en Successions (ganador)

Nicholas Braun en Succession

F. Murray Abraham en The White Lotus

Michael Imperioli en The White Lotus

Theo James en The White Lotus

Will Sharpe en The White Lotus

Alan Ruck en Succession

Alexander Skarsgård en Succession

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach en The Bear (ganador)

Anthony Carrigan en Barry

Phil Dunster Ted Lasso

Brett Goldstein en Ted Lasso

James Marsden en Jury Duty

Tyler James Williams en Abbott Elementary

Henry Winkler en Barry

Mejor actor de principal en serie de comedia

Jeremy Allen en The Bear (ganador)

Bill Hader en Barry

Martin Short en Only Murders in the Building

Jason Segel Shrinking

Jason Sudeikis en Ted Lasso

Mejor Programa Guiado