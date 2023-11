Actores y estudios de Hollywood llegan a un acuerdo provisional: ¿Qué pasará con la huelga?

Los estudios de Hollywood y el sindicato que representa a unos 160 mil actores han llegado a un acuerdo provisional para poner fin a una huelga que ha paralizado la producción de televisión y cine.

El Comité SAG-AFTRA TV/Theatrical aprobó el acuerdo en una votación unánime el miércoles, según personas con conocimiento del asunto. La huelga finalizará a las 12:01 horas del día jueves 9 de noviembre.

Con los guionistas en huelga desde hace más de un mes, el acuerdo con los actores significa que la producción de programas de televisión y películas con guion podrá reanudarse pronto. Ambas partes encontraron puntos en común en temas que van desde el uso de la inteligencia artificial (IA) hasta el pago de los servicios de streaming.

¿Qué pasó con la huelga de actores de Hollywood?

Los miembros del Sindicato de Actores abandonaron el trabajo a mediados de julio tras el fracaso de las negociaciones contractuales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Los actores se unieron a la Writers Guild of America (WAG), cuyos miembros se declararon en huelga en mayo. Fue la primera vez en más de 40 años que ambos sindicatos estuvieron en paro de actividades al mismo tiempo.

El sindicato del SAG-AFTRA concluirá su huelga. (Foto: EFE)

Las dos huelgas paralizaron la producción cinematográfica y televisiva, obligando a los estudios a retrasar los estrenos y a las cadenas a recurrir a reposiciones, telerrealidad y concursos para compensar la falta de nuevos guiones.

El sindicato de guionistas llegó a un acuerdo con los estudios el 24 de septiembre y permitió a sus miembros volver a sus puestos de trabajo unos días después. Los 11 mil 500 miembros del gremio aprobaron su nuevo contrato el 9 de octubre.

¿Por qué inició la huelga de los actores y guionistas?

Ambos sindicatos estaban en huelga por cuestiones similares, como un salario mínimo más alto, una parte de los ingresos de los servicios de streaming y garantías de que no serán sustituidos por una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial.

Los actores habían solicitado el 2% de las ventas que sus programas generaban en servicios como Netflix Inc. También exigían el consentimiento cada vez que su imagen o su voz se reprodujeran digitalmente mediante inteligencia artificial.

Al igual que los guionistas, el sindicato de actores se benefició de la participación directa en las conversaciones de algunas de las personas más poderosas de Hollywood. Ejecutivos como Bob Iger, de Walt Disney Co., Ted Sarandos, de Netflix Inc., David Zaslav, de Warner Bros. Discovery Inc. y Donna Langley, de NBCUniversal, participaron en las conversaciones con los actores.

El sindicato de SAG-AFTRA recibió una nueva oferta de los estudios. (Foto: EFE)

Los estudios abandonaron las conversaciones el 11 de octubre, después de que el sindicato presentara una nueva propuesta: que se les pagara una tarifa basada en cada abonado de streaming.

Las empresas de medios de comunicación afirmaron que el acuerdo les costaría cientos de millones de dólares anuales, además de las condiciones que habían acordado.

Las conversaciones se reanudaron el 24 de octubre, y los estudios aumentaron el porcentaje de aumento del salario mínimo que darían a los actores al 7% en el primer año.