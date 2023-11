Y a todo esto: ¿La música hecha con IA tiene derechos de autor?

A lo largo de este último año se ha vuelto más frecuente el uso de música generada por inteligencia artificial (IA) en redes sociales, incluso algunos artistas se han pronunciado ante esta situación como el cantante Bad Bunny.

La noche de este 6 de noviembre, por medio de su canal de WhatsApp, Bad Bunny hizo un llamado a sus seguidores luego de que la canción ‘Nostalgia (RMX)’ que utiliza una imitación de su voz y la de la artista Bad Gyal.

“Si a ustedes les gusta esa mi*rda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió el ‘Conejo Malo’.

Al igual que Bad Bunny, otros artistas, como el caso de la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA en Hollywood, se han pronunciado en contra del uso de IA para la creación de contenido como canciones. ¿Te has preguntado si estas creaciones tienen derechos de autor?

En la actualidad se pueden utilizar plataformas para hacer canciones por medio de la inteligencia artificial. (Foto: Especial)

¿Cómo se hacen canciones con IA?

En la actualidad existen diversas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial con las que se pueden generar piezas musicales.

Algunas de estas aplicaciones solamente necesitan la descripción del sencillo que se busca crear y una ‘muestra’ del tipo de sonido que se busca replicar. Esto fue lo que dijo Holly Herndon, un especialista en el tema de música creada por IA, en un correo a The New York Times:

“Ahora es posible producir infinitos soportes al estilo o semejanza de otra persona, pronto con poco esfuerzo, así que todos tenemos que asumir lo que eso significa”.

Algunas plataformas de IA pueden replicar voces. (Shutterstock)

Bad Bunny no ha sido el único artista del que han tomado su voz. De acuerdo con Variety, en abril se viralizó una canción creada por inteligencia artificial llamada ‘Heart on My Sleeve’ en la que suena la voz de los cantantes Drake y The Weeknd; sin embargo, ninguno de estos famosos ha colaborado en ningún sencillo.

Aunque estos artistas se han quejado por la situación del IA en la industria musical, hay quienes han aprovechado esta herramienta para producir nuevos sencillos. Como el cantante Paul McCartney, quien lanzó una nueva canción de The Beatles en la que suenan sus compañeros fallecidos como John Lennon por medio de inteligencia artificial.

¿Qué pasa con los derechos de autor y las canciones hechas con inteligencia artificial?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los derechos de autor son aquellos derechos concedidos a los autores de obras como libros, canciones, fotografías, material audiovisual, entre otros.

La cuestión de las canciones hechas con inteligencia artificial ha creado un debate sobre como funcionan los derechos de autor, ya que algunas piezas utilizan la voz de artistas fallecidos o que no han firmado ningún tipo de contrato.

Hay polémicas como el caso de la canción ‘Heart on My Sleeve’ que fue sometida para consideración de los premios Grammy.

Según una publicación de The New York Times de abril de este año, por el momento solo el trabajo de un ser humano puede estar protegido por derechos de autor. En el caso de composiciones elaboradas con inteligencia artificial continúa siendo un trabajo en curso.

Hasta el momento se continúa debatiendo a la inteligencia artifical. (Shutterstock)

En conversación con el sitio de la Escuela de Derecho de Harvard, el abogado Louis Tompros explicó que la situación con el material hecho con IA genera un impacto en dos categorías:

“Pienso en el impacto de la IA sobre los derechos de autor en dos categorías. Una son los derechos que tiene el propio material generado por la IA, y la segunda son los derechos que alguien puede hacer valer contra el material generado por la IA”.

Tompros aseguró que se deben realizar cambios en la forma en la que se entienden los derechos de autor con piezas elaboradas con inteligencia artificial: “Espero que se aclare si una obra de IA que sigue el estilo de otra es o no una obra derivada”.