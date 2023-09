Huelga en Hollywood logra principio de acuerdo: ¿Qué ha pasado con el paro que detuvo ‘Stranger Things’?

Huelguistas se manifiestan frente a los estudios Paramount Pictures el jueves 21 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) alcanzaron este domingo un principio de acuerdo para la creación de un nuevo convenio colectivo que abre la puerta a la posibilidad de poner fin a la huelga.

El WGA indicó en un comunicado colgado en las redes que el posible pacto aborda todos los temas clave de la negociación, pero está pendiente de su redacción final.

La resolución permite vislumbrar la luz al final del túnel para Hollywood, que mantiene frenadas la mayoría de sus producciones debido a los parones, pero los estudios aún deben negociar con el gremio de actores (SAG-AFTRA).

Según el digital IndieWire, aunque ningún guionista debe volver al trabajo hasta que el contrato sea ratificado, los piquetes se suspenden. Sin embargo, desde el WGA sí se animó a los guionistas a que se sumen esta semana a los de los actores.

El WGA apuntó que lo ganado en el nuevo contrato, que no fue especificado, ha sido fruto de la voluntad de todos sus miembros para ejercer su poder, demostrar su solidaridad y soportar la incertidumbre y el “dolor” de estos últimos 146 días.

Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores de Hollywood. (Foto: AP)

El sindicato de guionistas solo afirmó que lo conseguido es “excepcional” y agradeció a sus integrantes que el eco de su huelga y el apoyo de otros gremios ha conseguido que los estudios volvieran a la mesa de negociación.

Desde el WGA se pidió este domingo paciencia: “Ahora queda que nuestro personal se asegure de que todo lo acordado esté en el lenguaje final del contrato. Aunque estamos ansiosos por compartir los detalles, no podemos hacerlo hasta que se hayan puesto todos los puntos sobre las íes”, dijo el comité negociador, según lo recogido por la revista The Hollywood Reporter.

El acuerdo final debe ser validado primero por dicho comité y posteriormente por la juntas del sindicato en el este y el oeste del país. Esa votación en principio podría tener lugar el martes, y de ser positiva se procedería a decidir cuándo poner fin a la huelga.

Fran Drescher en la huelga de guionistas de Hollywood. (Instagram @OfficialFranDrescher)

¿Cuándo comenzó la huelga de Hollywood?

El WGA comenzó su huelga el 2 de mayo con la exigencia de mejores condiciones laborales, regulación de la inteligencia artificial y pagos justos cada vez que se vuelva a emitir alguno de sus trabajos, los llamados derechos residuales. El 14 de julio los actores se sumaron por causas similares.

En todo este tiempo, guionistas y actores se han concentrado ante las sedes de los principales estudios.

El acuerdo se alcanzó cuando solo faltaban cinco días para que la huelga se convirtiera en la más larga en la historia del sindicato, y la más larga en Hollywood en décadas.

¿Qué estrenos se rechazaron por la huelga de Hollywood?

El hecho de que ni los actores ni los escritores pudieran promocionar los proyectos en los que habían participado retrasó estrenos de esperados títulos como Dune: Part Two, de Denis Villeneuve, o Challengers, de Luca Guadagnino, ambas previstas para el segundo semestre de 2023 y que ahora esperan su estreno en 2024.

El paro de guionistas causó una suspensión inmediata de las transmisiones de Saturday Night Live y de los programas de entrevistas nocturnos, y desde entonces ha provocado que docenas de programas con guion y otras producciones caigan en el limbo.

Este ‘limbo’ incluyó a las próximas temporadas de Stranger Things de Netflix, The Last of Us de HBO y Abbot Elementary de ABC, al igual que películas, entre ellas Deadpool 3 y Superman: Legacy. Los premios Emmy fueron postergados de septiembre a enero.

Los premios Emmy 2023 se aplazarán debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood. (Foto: AP)

Sin embargo, el gremio de actores no ha tenido ningún acercamiento con la AMPTP desde el pasado 12 de julio, cuando terminaron las negociaciones para su convenio colectivo de forma abrupta y sin consenso.

¿Qué piden en la huelga de Hollywood?

Durante más de cuatro meses, los guionistas han reclamado a los estudios una plantilla mínima para las llamadas ‘mini rooms’, como se conoce a las salas en las que se escriben guiones de las series que aún no han sido aprobadas.

También aumentos en la tarifa de los derechos residuales y que esta estuviera sujeta al número real de reproducciones acumuladas.

Otro punto fundamental recaía en la demanda de los escritores para que los estudios no permitieran a los sistemas de inteligencia artificial entrenarse con los guiones de otros profesionales y que aseguraran la protección de su salario y su crédito como creadores originales.

Huelga Hollywood [Fotografía. Twitter/@sagaftra]

El sindicato de actores felicitó este domingo al de guionistas y dejó claro que su huelga sigue.

“Aunque estamos deseando revisar el principio de acuerdo del WGA y la AMPTP, seguimos comprometidos con lograr los términos necesarios para nuestros miembros”, apuntó en un comunicado.

El SAG-AFTRA urgió a los directivos de los estudios y de las plataformas de “streaming” a que retomen la negociación para lograr el “acuerdo justo” que los intérpretes “reclaman y merecen”.

Pero a medida que los guionistas se preparan para volver a abrir sus computadoras portátiles, las cosas en Hollywood están lejos de regularizarse, ya que las conversaciones entre los estudios y los actores en huelga no se han reanudado. El personal que se quedó sin trabajo debido al paro seguirá desempleado por ahora.

Con información de AP.