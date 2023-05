Guionistas de Hollywood se declaran en huelga por primera vez en 15 años

Los escritores de algunos de los programas más populares de la televisión están abandonando el trabajo, en huelga por un salario más alto en medio de rápidos cambios en la forma en que las personas ven sus programas y películas.

El Gremio de Guionistas de Estados Unidos, que representa a más de 11 mil 500 escribas de Hollywood, dijo que su huelga es efectiva este martes por la mañana, hora de Los Ángeles. Los miembros votaron abrumadoramente para autorizar la huelga el mes pasado.

Como resultado, el trabajo en programas de entrevistas nocturnos, como Jimmy Kimmel Live y The Tonight Show with Jimmy Fallon, y las telenovelas podrían detenerse de inmediato. Dependiendo de cuánto dure el paro laboral, los consumidores podrían perderse episodios de sus programas favoritos este otoño. Los calendarios de lanzamiento de películas podrían verse afectados. La huelga también podría deprimir la economía de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, que ya está luchando con ventas de viviendas más lentas e interrupciones laborales en su puerto.

En un comunicado el lunes por la noche, el sindicato dijo que la decisión de ir a la huelga se tomó después de seis semanas de negociaciones y que las respuestas de los estudios han sido “totalmente insuficientes dada la crisis existencial que enfrentan los escritores”. El gremio agregó que los estudios han estado “obstruyendo” en temas como el uso de inteligencia artificial en la producción de guiones.

A los escritores les preocupa que las herramientas generativas de IA como ChatGPT puedan eliminarse del proceso creativo, y el sindicato ha pedido la regulación de la tecnología como parte de su contrato. Aunque el grupo no se opone al uso de la IA, dice que no debería compartir créditos de escritura ni obtener una parte de los residuos.

“Es importante tener en cuenta que el software de IA no crea nada. Genera una regurgitación de lo que se alimenta”, escribió el Gremio de Escritores.

La última vez que la WGA fue a paro, en 2007, fue la quinta huelga en los 90 años de historia del sindicato. Los escritores dejaron sus bolígrafos durante 100 días, lo que le costó a la economía de Los Ángeles unos 2.5 millones de dólares, estima la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles. Docenas de programas populares, incluyendo The Big Bang Theory, Desperate Housewives, Family Guy, The Office y The Simpsons tuvieron que emitir temporadas con menos episodios. Las temporadas de Battlestar Galactica y Entourage fueron pospuestas, y Big Shots y Bionic Woman fueron canceladas. El enfrentamiento llevó a un aumento en los reality shows, que no necesitan guiones.

Si la huelga actual se prolonga, el paro podría impedir que las cadenas de televisión, como Walt Disney, propietaria de ABC, y Paramount, propietaria de CBS, produzcan programas para la temporada de otoño. Pero probablemente tendría poco impacto inmediato en el lanzamiento de televisión o películas con guión. Netflix, por ejemplo, tiene una gran cartera de programas listos para los próximos meses, por lo que probablemente vería poco impacto de una huelga prolongada.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los estudios de Hollywood, dijo en un comunicado separado el lunes por la noche que presentó “aumentos generosos” en la compensación a los escritores, así como mejoras en los pagos residuales para los programas que están en servicios de transmisión. Los estudios dijeron que estaban preparados para mejorar esa oferta, pero no estaban dispuestos a hacerlo debido a la magnitud de otras solicitudes de los escritores.

Los puntos clave de discusión son el personal obligatorio y la duración del empleo, y los estudios argumentan que el gremio de escritores está buscando contratos para un número mínimo de escritores en programas, independientemente de si son necesarios, según la declaración de la alianza.

El sindicato dice que los estudios que producen programas de televisión y películas han utilizado la transición de la televisión tradicional a la transmisión para reducir el salario de los escritores. Más escritores están trabajando a mínimos sindicales y por períodos más cortos, dijo el sindicato.

En el apogeo de la televisión en red, los escritores a menudo trabajaban en temporadas de 22 episodios que incluían episodios piloto escritos antes de que la serie fuera elegida oficialmente. En la era de la transmisión, las temporadas pueden consistir en solo seis u ocho episodios y los programas se ordenan directamente sin pilotos.

Dado que los servicios de transmisión a menudo obtienen los derechos globales de los programas durante varios años, hay menos oportunidades para que los escritores ganen enormes días de pago de las ventas recurrentes e internacionales.

La huelga se produce en medio de una contracción general en el gasto en entretenimiento después de varios años de auge después de que Netflix, Disney y otros gastaron mucho para crear nuevos programas para sus servicios de transmisión. Disney está en proceso de despedir a 7 mil empleados, muchos de los cuales trabajaron en la creación o comercialización de espectáculos.

La producción de cine y televisión en Los Ángeles cayó 24 por ciento en el primer trimestre, según lo medido por FilmLA, que administra los permisos para rodajes. Entre las categorías más afectadas se encuentran los dramas de televisión, un elemento básico del streaming y la televisión por cable, que cayeron 40 por ciento.