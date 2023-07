Se detiene la función: Actores de Hollywood se unen a la huelga de guionistas

Los líderes de un sindicato de actores de Hollywood votaron el jueves para unirse a los guionistas en la primera huelga conjunta en más de seis décadas, cerrando la producción en toda la industria del entretenimiento después de que fracasaron las conversaciones para un nuevo contrato con los estudios y los servicios de transmisión.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo del Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists, dijo en una conferencia de prensa que los líderes sindicales votaron a favor del paro laboral horas después de que expirara su contrato y se rompieran las conversaciones con Alliance of Motion Picture y productores de televisión que representan a empleadores, incluidos Disney, Netflix, Amazon y otros.

“La huelga es un instrumento de último recurso”, dijo.

Asimismo, los líderes sindicales dijeron en una conferencia de prensa que votaron de forma unánime a favor de que la huelga comenzara a la medianoche.

Afuera de las oficinas de Netflix en Hollywood, los guionistas gritaron “¡Paguen a sus actores!” inmediatamente después del anuncio de la huelga.

¿Por qué comenzó la huelga de guionistas en Hollywood?

El pasado 2 de mayo, los 11 mil 500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) se declararon en huelga tras la falta de conciliación en las mesas de diálogo con productoras en marzo de este año.

Entre las demandas que las y los escritores han defendido desde que comenzaron las charlas está un mayor pago mínimo, salas de escritura con más integrantes, contratos exclusivos más cortos y la revisión del pago de regalías, condiciones que según el WGA han ido disminuyendo en medio de la explosión de contenido impulsada por el streaming.

“El comportamiento de las empresas ha creado una economía de trabajos temporales dentro de una fuerza laboral sindical, y su postura inamovible en esta negociación ha traicionado un compromiso y ha devaluado aún más la profesión de guionista”, dijo el WGA en un comunicado.

Si bien la industria del streaming ha aumentado producciones en la última década y ha acaparado el mercado del entretenimiento, el sindicato de guionistas asegura que no hay una relación proporcional en las remuneraciones de sus miembros.

De acuerdo con el WGA, las y los escritores ganan mucho menos y trabajan en condiciones más tensas. Los productores de las series de streaming reciben solo el 46 por ciento de la paga que reciben los productores de series para televisión abierta. El contenido está en auge, pero la paga va a la baja.

Además, el sindicato ha dicho que se necesita más flexibilidad para los escritores cuando son contratados para series más limitadas y de corta duración que la temporada de televisión abierta de más de 20 episodios, que alguna vez fue estándar.

¿Qué series y películas están en pausa por la huelga de guionistas?

Varias de las producciones más exitosas se han detenido por la huelga de guinistas. Estas son algunas de las que resultaron afectadas.

Series

The Last of Us / Temporada 2

Temporada 2 Stranger Things / Temporada 5

Temporada 5 Cobra Kai / Temporada 6

Temporada 6 Andor / Temporada 2

Temporada 2 The Mandalorian / Temporada 4

Temporada 4 Emily in Paris / Temporada 4

Temporada 4 Euphoria / Temporada 3

Temporada 3 Yellowjackets / Temporada 3

Temporada 3 Abbott Elementary / Temporada 3

Temporada 3 Blade Runner 2099

Wonder Man

El Pingüino

Spider-Man Noir

The Old Man / Temporada 2

Temporada 2 Silk: Spider Society

Good Omens: Temporada 2

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Billions / Temporada 7

Temporada 7 Loot: Todo el dinero

Big Mouth: Temporada 8

Temporada 8 American Dad

Películas

Spider-Man 4

The Batman: Parte II

Blad

Thunderbolts

Community: La película

Actores abandonan la premier de Oppenheimer

Durante la presentación del doceavo largometraje de Christopher Nolan, actores de la película Oppenheimer abandonaron el evento de la premier en solidaridad al comienzo de la huelga de actores en Hollywood.

Tras la confirmación del sindicato de actores acerca de la pausa de labores en la industria del entretenimiento, Nolan expresó que tanto él como el elenco de Oppenheimer estaban de acuerdo en sumarse a la causa.

“Tengo que reconocer el trabajo de nuestro increíble elenco, encabezado por Cillian Murphy. La lista es enorme: Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek y muchos más…”, dijo el director de Interestellar.

Asimismo destacó que apoyaban la lucha para buscar condiciones más justas para integrantes del sindicato.

“Los han visto aquí antes en la alfombra roja. Desafortunadamente, se van a escribir sus carteles de protesta por lo que creemos que es una huelga inminente del SAG, uniéndose a uno de mis gremios, el gremio de guionistas, en la lucha por salarios justos para los miembros trabajadores de su sindicato. Y los apoyamos”.

En la alfombra roja de la película, algunos actores fueron cuestionados acerca de la postura que asumirían en caso de que la huelga se concretará.

Emily Blunt aseguró que estaba del lado de la resolución del sindicato.

“Obviamente, apoyamos a todos los actores y en cualquier momento que se convoque (a la huelga), nos iremos a casa todos juntos, porque quiero que todos obtengan un trato justo”, declaró la actriz de El diablo viste a la moda.