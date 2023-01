‘The Last of Us’ es el segundo debut más exitoso de HBO en más de una década

'The Last of Us' alzanzó 4.7 millones de espectadores en su estreno (Foto: YouTube HBO Latinoamérica)

La adaptación del popular videojuego The Last of Us a la televisión consiguió el segundo debut más visto de HBO en más de una década gracias a los 4.7 millones de espectadores que siguieron a Pedro Pascal y Bella Ramsey en el estreno de la serie este domingo en Estados Unidos, según los datos proporcionados por Nielsen y Warner Bros. Discovery.

Los números solo son superados por House of the Dragon, que alcanzó 9.9 millones tanto en el formato tradicional HBO como en HBO Max. Antes que llegaran los servicios de streaming fue Boardwalk Empire (en 2010) quien mantenía el récord, con 4.81 millones de espectadores.

Se espera que esta cifra suba, pues de acuerdo a la empresa, la audiencia que ve los capítulos el fin de semana por la noche solo representa entre el 20 y el 40 por ciento del total por cada episodio.

¿De qué trata ‘The Last of Us’?

La historia se desarrolla años después que una pandemia global terminara con la humanidad al expandirse un hongo cordyceps evolucionado que atacadas con una infección cerebral que las transforma en una especie de zombie, excepto a la adolescente Ellie, quien porta el virus, pero permanece inmune. Joel, quien vive el duelo tras la pérdida de su hija, promete protegerla y sacarla de la cuarentena para llevarla a un lugar seguro.

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, agradecieron por medio de un comunicado. “Nuestro objetivo era simplemente hacer la mejor adaptación posible de esta querida historia para la audiencia más grande posible. Estamos encantados de ver cuántos fanáticos, tanto antiguos como nuevos, han dado la bienvenida a The Last of Us a sus hogares y sus corazones”, dijeron vía Entertainment Weekly. El final llegará el próximo 12 de marzo no sin antes mostrar muchas escenas de acción y suspenso.