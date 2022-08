HBO Max: ‘Batman Caped Crusader’ y otras animaciones que no se estrenarán en la plataforma

La serie animada de J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm, Batman: Caped Crusader, cuyo estreno estaba pensado para HBO Max, será comprada por otra plataforma de streaming ya que junto a otros seis proyectos animados se unen a los contenidos que ya no entran en planes tras la fusión de Warner Bros. Discovery.

Mucho se habló de la salida de algunos contenidos del catálogo poco después de que se anunciara que Batgirl no llegaría a las pantallas, además de una opción de pago que contaría con publicidad. Ahora son más títulos los que se han visto afectados.

¿Cuáles son las películas y series que no formarán parte de HBO Max?

Aunque fue en mayo de 2021 que Batman: Caped Crusader tuvo luz verde para comenzar su producción, ahora Variety ha informado que el programa basado en Batman: The Animated Series, cuyos 85 episodios se emitieron entre 1992 y 1995, no llegará a HBO Max. Este es el segundo show de J.J. Abrams con el que la compañía decidió no seguir ya que recientemente hizo lo propio con el drama de ciencia ficción Demimonde.

La decisión afecta, sobre todo, contenidos infantiles y familiares entre los que se incluye la comedia de acción centrada en un Wayne de seis años con Merry Little Batman. A ellas se suman The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story y El asombroso mundo de Gumball: La película.

Hace unos días también se dio a conocer que varias temporadas de Plaza Sésamo, alrededor de 200 capítulos, también fueron eliminados de HBO Max, así como las películas de Harry Potter, aunque afortunadamente para los usuarios en Latinoamérica el mago se va -hasta el momento- solo para los clientes en Estados Unidos.