HBO Max: Esto es lo que sabemos de la posible desaparición de contenidos en la plataforma

A raíz del anuncio que la película Batgirl no se estrenará ni en cines ni en plataformas de streaming como HBO Max quedaron algunas preguntas sobre la compañía, que recientemente ha eliminado otros títulos como parte de sus contenidos, aunque lo que parece extraño es que lo hizo silenciosamente y no como parte de las series y filmes que entran y salen cada mes.

Tras la fusión de WarnerMedia y Discovery Inc tal parece que se busca reducir costos y ahorrarse el pago de impuestos, al menos son unas de las posibles razones detrás de la decisión, ya que intentarían no tener obligaciones de pago por títulos de bajo rendimiento, según Variety.

¿Cuáles son las películas que salieron de HBO Max sin aviso?

Algunos contenidos exclusivos del servicio ya no están disponibles, como seis películas de Warner Bros. La primera de ellas es Moonshot, protagonizada por Lana Condor y Cole Sprouse, que desapareció tres meses después de incluirse como parte del catálogo.

La comedia de Melissa McCarthy, Superintelligence, es otra de las afectadas, al igual que la nueva versión de Robert Zemeckis de The Witches, protagonizada por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci y Chris Rock, que incluso llegó a las salas de cine. Se suman An American Pickle con Seth Rogen, Locked Down y Charm City Kings.

Asimismo, el estreno de House Party, el proyecto de SpringHill, la compañía de LeBron James y Maverick Carter, se borró del calendario, aunque originalmente estaba planeado para arribar el 28 de julio. Las series no se salvan, ya que la original de HBO Vinyl tampoco está disponible.

Anteriormente la empresa confirmó los títulos que saldrían en agosto, entre los principales las ocho películas originales de Harry Potter, aunque entran Room y Ex Machina.

Los posibles despidos masivos

Aunque este 4 de agosto se planea dar un informe trimestral de ganancias de la empresa –que llegó a Estados Unidos en mayo de 2020 y a América Latina en julio de 2021– The Wrap aseguró que se estarían preparando despidos masivos en el personal, incluso llegando hasta el 70 por ciento. Aunque la información no ha sido confirmada, allegados aseguran que temen perder su trabajo, por lo que ya están buscando nuevas opciones.

Si esto llegara a suceder, implicaría que la plataforma reduciría sus producciones originales. Fue El padre de la novia, con Diego Boneta, uno de los títulos más vistos de las últimas semanas.