Estreno de ‘House of the Dragon‘: Quién es quién en la serie

La serie ‘House of The Dragon’ se estrenará exclusivamente por las plataformas de HBO. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

House of The Dragon es la primera serie spin off del universo expandido de Game of Thrones que promete contar una historia llena de acción y dragones.

La historia de House of The Dragon tomará lugar 200 años antes de los eventos que vimos dentro de Game of Thrones. Enfocándose en la dinastía Targaryen y cómo mantenían su reinado con base en el poder que les daban sus dragones.

Anteriormente ya se ha presentado a la familia Targaryen dentro de la serie original, con Emilia Clarke interpretando a Daenerys Targaryen. Sin embargo, ahora tendremos la posibilidad de ver a sus antecesores domar dragones por todo el mundo ficticio de Westeros.

A pesar de ser una serie enfocada en la Casa del Dragón, también podremos ver a distintos personajes de linajes importantes para el mundo de Juego de Tronos que creó George R. R. Martin en 1996.

Para que sepas qué personajes aparecerán en la precuela, te dejamos un listado de algunos de los personajes principales que podrás ver en la serie.

Paddy Considine será el rey Viserys Targaryen sucesor del ‘viejo rey’ Jaehaerys Targaryen. Su personaje demostrará que no todos los hombres buenos son buenos reyes.

será el rey Viserys Targaryen sucesor del ‘viejo rey’ Jaehaerys Targaryen. Su personaje demostrará que no todos los hombres buenos son buenos reyes. Emma D’Arcy interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey de Westeros y una de los montadoras de dragón más importantes de la serie.

interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey de Westeros y una de los montadoras de dragón más importantes de la serie. Matt Smith interpreta al príncipe Daemon Targaryen. Es uno de los protagonistas que pondrán a tela de juicio el dicho sobre la familia del dragón. Se dice dentro de la franquicia que cuándo nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda al aire para determinar si su futuro será de grandeza o locura.

interpreta al príncipe Daemon Targaryen. Es uno de los protagonistas que pondrán a tela de juicio el dicho sobre la familia del dragón. Se dice dentro de la franquicia que cuándo nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda al aire para determinar si su futuro será de grandeza o locura. Rhys Ifans será Otto Hightwoter la actual ‘mano del rey’ que aconsejará al personaje de Condsidine.

será Otto Hightwoter la actual ‘mano del rey’ que aconsejará al personaje de Condsidine. Olivia Cooke interpreta a Alicent Hightowter, uno de los personajes más influyentes del mundo de Game of Thrones y la hija de la ‘mano del rey’.

interpreta a Alicent Hightowter, uno de los personajes más influyentes del mundo de Game of Thrones y la hija de la ‘mano del rey’. Steve Toussaint dará vida a la ‘serpiente del mar’ un enigmático personaje perteneciente a la casa Velaryon.

dará vida a la ‘serpiente del mar’ un enigmático personaje perteneciente a la casa Velaryon. Eve Best dará vida a otra Targaryen, la princesa Rhaenys quien se le arrebató el trono para dárselo al personaje de Paddy Considine.

dará vida a otra Targaryen, la princesa Rhaenys quien se le arrebató el trono para dárselo al personaje de Paddy Considine. Fabien Frankel tomará el lugar de un noble llamado Ser Criston Cole. Sin embargo su papel e importancia en la serie sigue por determinarse.

tomará el lugar de un noble llamado Ser Criston Cole. Sin embargo su papel e importancia en la serie sigue por determinarse. Sonoya Mizuno será un personaje temido y respetado por muchos: Mysaria. Será una aliada importante para la familia Targaryen.

La serie también contará con la presencia de diferentes dragones que formarán parte de las fuerzas militares que se encuentran a la disposición de la familia Targaryen.

¿Cuándo ver House of The Dragon?

La serie se estrenará exclusivamente por las plataformas de HBO a las 20:00 horas de este domingo 21 de agosto.

Su primera temporada contará con diez capítulos y hasta ahora se desconoce si habrá una segunda entrega.