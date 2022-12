¿Adiós a ‘Westworld’? HBO analiza retirar series originales de su plataforma

Si eres amante de la ciencia ficción te tenemos malas noticias, no habrán más temporadas de West World y puede que sea retirada de la plataforma de HBO Max.

West World es una serie basada en la película homónima de 1973. La trama de la serie sigue a la androide Dolores Abernathy (interpretada por Evan Rachel Wood) mientras descubre su libre albedrío. Sin embargo a principios del mes de noviembre, el creador del proyecto reveló en redes sociales la cancelación de la quinta y última temporada.

Sin embargo las malas noticias para los fanáticos de la serie no terminan ahí, ya que de acuerdo con Deadline HBO podría sacar de su catálogo Westworld y otras series originales de la plataforma de streaming.

¿Por qué podría salir Westworld de HBO?

Westworld podría no ser la única serie en peligro de salir, ya que otra serie cancelada (The Nevers) se encuentra en la misma encrucijada.

De acuerdo con Deadline el ejecutivo de Warner Bros, David Zaslav, está considerando sacar aquellos programas como parte de un nuevo plan para liberar espacio de canales de manera veloz. Asimismo el medio menciona que aquellos cambios provienen de una revisión financiera de fin de año.

El medio estadounidense Variety también se ha pronunciado al respecto y ha revelado que no solo West World y The Nevers son las series que podrían salir del catálogo. También se encuentran en la lista Minx y Love Story que recientemente han sido canceladas.

Hasta el momento HBO no se ha pronunciado al respecto, sin embargo aún se pueden encontrar las series en su plataforma.

Cambios en HBO durante 2022

En marco de que se aproxima 2023, HBO Max ha sido una de las plataformas con más cambios a lo largo de 2022.

A principios del pasado agosto, se revelaron algunos cambios en la plataforma. Entre ellos está la cancelación de series y películas animadas como Batman Caped Crusader, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story y El asombroso mundo de Gumball: La película.

Asimismo se reveló que la plataforma se fusionará con Discovery+ para enfocarse en producir mejor calidad en sus películas y series. Sin embargo, al anunciar aquel cambio Warner Bros despidió alrededor de 70 empleados por ello.