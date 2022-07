Florence Pugh: Cómo su vestido Valentino abre la conversación sobre misoginia

La actriz Florence Pugh asistió al desfile de alta costura Otoño/Invierno 2022 de Valentino en Roma. Llevaba un vestido rosa espumoso que, al ser transparente, dejaba al descubierto sus pechos. Al publicar fotos de sí misma en Instagram luciendo radiante en el show, Pugh dijo que sus pezones: “Técnicamente están cubiertos” por la tela.

El espectáculo en sí, titulado The Beginning , fue una celebración exuberante de la historia y el futuro de la casa de moda Valentino. Un catálogo asertivamente diverso de modelos atravesó la Escalinata de la Plaza de España envuelta en seda roja fluida, vestidos ajustados plateados y ondulantes capas de plumas rosas.

A pesar de lo extravagante que fue el espectáculo, fue la aparición de invitados famosos como Pugh lo que captó la atención de la corriente principal. Incluso aquellos que no han visto imágenes del programa probablemente hayan visto una fotografía de Pugh, cuya imagen rápidamente se volvió viral.

¿Por qué una imagen de una hermosa actriz con un vestido rosa en un evento de moda de lujo en Roma está causando tanta controversia? Como dice la propia Pugh, “todo se debe a dos lindos pezones pequeños...” En 2022, los pezones visibles de mujeres en las redes sociales siguen siendo un punto de discusión.

Declaraciones de moda: hacer un ‘statement’ con ropa

Las celebridades frecuentemente hacen declaraciones con lo que usan. Apenas dos días antes del desfile de Valentino, todos los ojos estaban puestos en Kim Kardashian en el desfile de Jean Paul Gaultier en París, donde lució una réplica del icónico vestido a rayas que usó Madonna en la gala de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amFAR) de 1992.

Sin embargo, en lugar de dejar al descubierto el pecho como el famoso look de Madonna, el vestido era una versión modesta, con las copas del busto rellenas de tela en el tono de piel de la influencer. Este cambio para el look de Kim Kardashian hizo que la declaración política radical hecha por Madonna hace treinta años de alguna manera se sintiera kitsch y seria.

La confección rosa que Pugh usó en Roma, desafiantemente femenina en su color y silueta, no era una “prenda statement” en sí misma. No fue hasta que publicó las imágenes en Instagram que se convirtió en un pararrayos. Incluso entonces, no era el vestido la declaración, era lo que revelaba el vestido.

Instagram y #freethenipple

Al publicar sus fotografías, Pugh se convirtió inmediatamente en destinataria de dos respuestas diferentes. Hubo quienes, en oposición a la famosa y estricta política de “no pezones femeninos” de Instagram, se apresuraron a comentar sobre la belleza de la apariencia de Pugh y a elogiarla por evitar la vigilancia anticuada de los cuerpos de las mujeres. Y luego estaba la afluencia de comentarios tóxicos sobre el cuerpo de Pugh.

Después, Pugh subió una segunda publicación, en la que responde a los comentarios misóginos que recibió en la publicación inicial. En el pie de foto, Pugh provoca: “¿Por qué tienen tanto miedo a los senos?” Dirigió esta pregunta a la franja de hombres que publicaron comentarios negativos sobre su cuerpo, pero también podría estar dirigida a las controvertidas prácticas de moderación de contenido de Instagram.

El pie de foto no solo llama la atención sobre lo “fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean…”, sino también cómo los mecanismos de las redes sociales contribuyen a estándares de belleza poco realistas. Son precisamente estas expectativas las que Pugh rechaza, proclamando con orgullo:

Siempre ha sido mi misión en esta industria decir “al diablo con eso” cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo.

Pugh no es la primera celebridad en hacer una declaración política sobre la experiencia de la misoginia en línea y las formas en que los cuerpos de las mujeres y la autoexpresión a través de la desnudez son vigilados de manera desproporcionada. En 2015, se eliminó la contribución de Naomi Campbell a la campaña digital #freethenipple por violar los Términos de uso de Instagram. Desde entonces, Miley Cyrus, Lena Dunham y Cara Delevingne han hecho sus propios reclamos de Free the Nipple.

Sin embargo, a pesar de la campaña de larga data para cambiar las actitudes hacia los cuerpos de las mujeres, las pautas de la comunidad de Instagram continúan penalizando las publicaciones que incluyen pezones de mujeres.

Redoblando el doble discurso

En la actualidad, la publicación de Pugh todavía está en Instagram. Esto es positivo y sugiere que el dial puede estar cambiando ligeramente. Sin embargo, Pugh es joven, blanca, cisgénero y convencionalmente atractiva. Ella es una estrella de cine exitosa con grandes cantidades de capital cultural. En cambio, Instagram eliminaría fotografías similares de personas que no encajan en estas categorías.

En 2020, la política de desnudez de Instagram fue criticada cuando se eliminó repetidamente una imagen de la modelo Nyome Nicholas-Williams, semidesnuda y con los brazos alrededor de los senos. La eliminación de la foto reavivó las afirmaciones de prejuicios raciales y gordofobia en los procesos de moderación de contenido de Instagram.

En particular, la fotografía de Nyome no mostraba ningún pezón, pero no cumplió con una política de Instagram que prohibía las imágenes que mostraban “apretar los senos”. Esto fue denunciado por penalizar a las usuarias gordas y de talla grande al no tener en cuenta cómo pueden sostenerse aquellas con senos más grandes. Desde entonces, Instagram ha intentado mejorar su política sobre este tipo específico de desnudez para permitir “sostener” o “abrazar” los senos.

Debido a la falta de transparencia en las prácticas de moderación de contenido, la investigación sobre los impactos y posibles sesgos de la gobernanza de contenido en Instagram sigue siendo un desafío.

Algunas investigaciones basadas en la comunidad sugieren que la eliminación de publicaciones en Instagram se dirige de manera desproporcionada a mujeres, personas de color, usuarias de talla grande y personas de comunidades LGBTIQ. También se ha documentado el impacto nocivo en las trabajadoras sexuales, incluso cuando no se desempeñan como tales (por ejemplo, a las educadoras sexuales).

Sin embargo, otra investigación del Law Journal también encontró que las imágenes de mujeres con “bajo peso” se eliminaban de Instagram a un ritmo más alto, lo que sugiere que, si bien la moderación del contenido se aplica de manera inconsistente en todos los tipos de cuerpo, se puede exagerar el sesgo percibido hacia las mujeres delgadas.

Moda política

Exhibir senos en la pasarela está lejos de ser digno de mención. De hecho, varias modelos que caminaron en el desfile de Valentino recientemente usaron prendas transparentes a través de las cuales se podían ver sus senos. Fue en la publicación de Instagram de Pugh donde se hizo la declaración política consciente. Como señala en el pie de foto de su segunda publicación: “todos sabíamos lo que estábamos haciendo”.

La regulación de la autonomía corporal, por supuesto, se ha convertido en un tema particularmente volátil en las últimas semanas, desde la anulación de Roe vs. Wade, un acuerdo que permitía a las mujeres decidir sobre sus embarazos y acceder a abortos seguros. La vigilancia de cuerpos en línea puede verse como un espejo de una vigilancia más peligrosa en público, fuera de las redes sociales.

Si bien las pautas de Instagram establecen que en algunos casos las fotografías de “pezones femeninos” están permitidas “como un acto de protesta”, en ese entorno, es difícil ver cómo cualquier imagen de los senos de las mujeres puede ser otra cosa que un acto de protesta.

Que una publicación como esta pueda provocar respuestas tan radicales seguramente nos dice que ya es hora de liberar los pezones: #freethenipple.

*Para leer la nota de la fuente original, da clic aquí.

*Escrito por Harrete Richards, profesora de la industria de la moda en la Universidad RMIT.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.