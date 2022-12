¿Cuánto gastarías en Francia con el estilo de vida de la protagonista de ‘Emily en París’?

Entre las series más populares de Netflix actualmente está Emily en París, que próximamente estrenará su tercera temporada, lo cual entusiasma a todos los seguidores de Emily Cooper y compañía, quienes no pueden esperar a conocer las nuevas aventuras de sus personajes.

Una de las cosas que más destacan en esta producción es el estilo de vida que llega la protagonista, interpretada por Lily Collins, pues es más opulento que el de la población en general, lo cual ha generado algunas incógnitas como ¿a cuánto ascienden los gastos de Emily?

Te tenemos un spoiler: Su salario en realidad no alcanzaría a cubrir todos los gastos que hace el personaje.

¿Cuánto gana y a cuánto ascienden los gastos de la protagonista de Emily en París?

Un estudio realizado por New Casinos realizó un estimado de cuánto gana Emily Cooper, así como los gastos que realiza la protagonista de esta serie.

Según la historia de Netflix, el personaje de Lily Collins gana alrededor de 46 mil dólares anuales, lo que equivale a 900 mil pesos mexicanos aproximadamente. Sin embargo, sus gastos ascienden a más que eso.

El estudio comenzó calculando gastos fijos mensuales, como vivienda y servicios. Por ejemplo, la renta del departamento que habita la protagonista cuesta alrededor de 33 mil 127 dólares al año (648 mil pesos aproximadamente), teniendo en cuenta la ubicación y lo costoso que puede resultar una renta en la ciudad parisina

Emily Cooper radica en París, Francia. (Netflix)

.

Entre gas, luz, internet y agua, la protagonista desembolsaría alrededor de 2 mil 373 dólares anuales (poco más de 46 mil pesos).

Sin embargo, el gasto ‘fuerte’ para la protagonista radicaría en ropa y accesorios como bolsas, pues suele adquirir productos de marcas de diseñador como Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Christian Louboutin o Miu Miu, pues anualmente puede llegar a gastar hasta 76 mil dólares anuales (casi un millón y medio de pesos).

Eso no es todo, también come frecuentemente en restaurantes de la capital francesa, que suma poco más de tres mil dólares al año (más o menos 58 mil pesos). Otros gastos calculados por New Casino incluyen:

mil 295 dólares al año en sus salidas a bares (25 mil pesos)

(25 mil pesos) dos mil 947 dólares anuales en taxis (casi 58 mil pesos)

(casi 58 mil pesos) 228 dólares en café durante el periodo de 12 meses (poco más de 4 mil pesos)

En total, la suma de sus gastos asciende hasta 120 mil dólares anuales, lo que en pesos mexicanos significaría dos millones 300 mil pesos, por lo que no concuerda su salario con el estilo de vida que lleva.

¿De qué trata Emily en París?

La producción narra la historia de Emily Cooper -interpretada por Lily Collins-, una joven ejecutiva de marketing en Chicago que trabaja con empresas farmacéuticas, y quien es enviada a París para trabajar en la compañía ficticia ‘Savoir’.