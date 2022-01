Rooney Mara será Audrey Hepburn en ‘biopic’; internautas consideran que debería ser Lily Collins

Recientemente se anunció el lanzamiento de una nueva película biográfica protagonizada por Rooney Mara, quien dará vida a la actriz Audrey Hepburn, considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta decisión, pues muchos internautas consideran que Lily Collins encajaría mejor en el papel por el parecido físico que tiene con Hepburn.

Esta nueva producción estará a cargo de Apple Studios, y será dirigida por Luca Guadagnino, director de ‘Call me by your name’ y ‘Suspiria: El maligno’; el guion estará a cargo de Michael Mitnick y, como se mencionó anteriormente, la protagonista será Rooney Mara, quien ha participado en filmes como ‘Carol’ y ‘La Chica del Dragón Tatuado’. Además será parte de la producción.

Hasta el momento no se sabe mucho sobre la nueva película mas que el director y su protagonista; aún se desconoce el nombre, el inicio de rodaje, una fecha estimada de estreno e incluso sobre cuál será la trama; al parecer todavía es un secreto.

Lo que no es un secreto es que miles de internautas protestaron ante esta decisión, ya que consideran a Collins ‘la actriz perfecta’ para encarnar a la también modelo y activista por el parecido físico entre ambas y la capacidad interpretativa de la joven actriz.

Es así que el debate se abrió. ¿Quién sería mejor Audrey Hepburn? ¿Importa solo el parecido físico? ¿No le están dando la oportunidad a una actriz joven de encarnar un papel tan importante por perjuicios? ¿Mara es mejor actriz que Collins? Estas son solo algunos de los cuestionamientos que se leen en redes sociales, sobre todo Twitter.

Actualmente Lily Collins protagoniza la segunda temporada de ‘Emily en París’, estrenada el 24 de diciembre en Netflix.

¿Quién fue Audrey Hepburn?

Su verdadero nombre fue Audrey Kathleen Ruston, conocida artísticamente como Audrey Hepburn. Nación en Bruselas el 4 de mayo de 1929 y falleció en Suiza el 20 de enero de 1993. Fue una actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada de Hollywood.

Participó en producciones como ‘Sabrina’ (1954), ‘Historia de una monja’ (1959), ‘Breakfast at Tiffany’s‘ (1961), ‘Charada’ (1963), ‘My Fair Lady’ (1964) y ‘Wait Until Dark’ (1967). Hepburn es una de las pocas personas que han ganado un Óscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, así como la primera actriz en ganar un Óscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por una sola actuación: ‘Roman Holiday‘ en 1954.