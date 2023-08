Paul McCartney en México: Fecha, preventa, precios, boletos y todo sobre su concierto

“Get back to where you once belonged, ¡get back, get back!”: La leyenda musical sir Paul McCartney regresa a la Ciudad de México con su gira GOT BACK tour, con la cual va a sacudir de nuevo a la metrópoli con sus éxitos que han hecho historia.

Paul McCartney es un cantante originario de la ciudad de Liverpool, Reino Unido, reconocido por haber formado parte de una de las agrupaciones de rock más populares, Los Beatles, luego hizo carrera en solitario, en un repertorio hay sencillos que incluyen ‘Maybe I’m Amazed’ y ‘Another Day’.

La última vez que McCartney vino a tierras ‘chilangas’ fue hace seis años, en 2017, cuando ofreció un concierto en el Estadio Azteca de la CDMX como parte de su gira One on One, además, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

Estos son todos los detalles que debes de tomar en cuenta si estás interesado en asistir al concierto de Paul McCartney en la CDMX.

Paul ⁠McCartney regresa a México. (Foto: Instagram / @paulmccartney)

¿Cuándo es el concierto de Paul McCartney en CDMX?

A diferencia de otros conciertos que ha dado Paul McCartney en México, en esta ocasión el cantante solo ha ofrecido una fecha. Hasta el momento se desconoce si tendrá más presentaciones en nuestro país o si visitará otro estado.

El jueves 14 de noviembre es la única fecha que anunció Paul McCartney en México, como parte del GOT BACK tour:

¿Cuándo son las preventas y venta general del concierto de Paul McCartney en CDMX?

Por medio de las redes sociales de Ocesa, se anunció que la venta de boletos será en la plataforma de Ticketmaster.

Previo al anuncio de su concierto en México, las personas que se registraron al sitio de Paul McCartney recibieron un correo con una contraseña e instrucciones para una preventa para fanáticos el 29 de agosto a las 9:00 horas.

el 29 de agosto a las 9:00 horas. A la preventa solo podrán ingresar personas con tarjeta de crédito clásico u oro y será el viernes 1 de septiembre de las 14:00 hasta 23:30.

viernes 1 de septiembre de las 14:00 hasta 23:30. Para la venta general, cuyo proceso también será por medio de Ticketmaster, no es necesario tener ningún tipo de tarjeta o formar parte de un banco en específico, será el sábado 2 de septiembre a partir de las 14:00

Por la alta demanda de algunos conciertos, se implementa una fila virtual que abre 30 minutos antes de las ventas. Lo más recomendable es conectarse con antelación y evitar abandonar la sala de espera para poder completar la compra.

Paul McCartney es uno de los fundadores de la banda The Beatles. (Foto: EFE / EPA / Sophia Juliane Lydolph)

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Paul McCartney en CDMX?

Por medio de un comunicado, Ocesa compartió los precios que tendrán los boletos de Paul McCartney. Estos varían dependiendo de la sección del recinto.

Estos costos no incluyen los cargos por servicio, así que a la hora de completar tu compra podrían cambiar. Este es el listado de precios del boleto más económico hasta el más caro:

Naranja C: 680 pesos

Verde C: 980 pesos

Naranja B: 1,580 pesos

Verde B: 1,980 pesos

Naranja A: 2,480 pesos

Verde A: 3,080 pesos

General B: 1,180 pesos

Azul: 3,880 pesos

Morado: 4,480 pesos

Rosa: 5,080 pesos

Oro: 5,580 pesos

Platino: 6,580 pesos

Diamante: 12,080 pesos

Mapa del recinto en el que se presentará Paul McCartney. (Foto: Ticketmaster)

¿Dónde es el concierto de Paul McCartney en CDMX?

En esta ocasión, el ex Beatle se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el que, a finales de agosto, Taylor Swift tuvo su debut en los escenarios mexicanos.

Curiosamente, la creación del Foro Sol, a finales de la década de los noventa, surgió por una idea que tuvo el exmánager de Paul McCartney. Aunque el primer concierto de aquel recinto fue uno de la cantante Madonna en 1993.

Esta es la dirección del Foro Sol de la CDMX: Vialidad Río de la Piedad, Granjas México, alcaldía Iztacalco.