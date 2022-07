Elvis Presley y The Beatles: El día que se reunieron en secreto las estrellas del rock

El solista y el cuarteto fueron grandes referentes del rock en el siglo XX. (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. / EMI)

La segunda mitad del siglo XX fue importante para el desarrollo de la música a nivel global, pues surgieron dos de los actos más influyentes en la historia del género rock: Elvis Presley y The Beatles, quienes se llegaron a encontrar en una ocasión y realizaron una sesión juntos.

Lamentablemente no existen registros en fotos o videos de la reunión ya que una de las condiciones fue que esta se llevara acabo en secreto, sin que la prensa o los paparazzis se enteraran, según declaraciones de Tony Barrow, jefe de prensa de Los Beatles entre 1962 y 1968, quien relató cómo fue reunir a dos grandes exponentes de la música.

Así fue la reunión de Elvis Presley con The Beatles

De acuerdo con las declaraciones retomadas por la BBC, esto ocurrió el 27 de agosto de 1965, que fue cuando el cuarteto de Liverpool acudió a la mansión de Beverly Hills donde residía el llamado ‘Rey del Rock and Roll’.

“Cuando conversé sobre la idea de conocer a Elvis con John, Paul, George y Ringo inicialmente se sintieron desalentados por el temor de que la prensa pudiera estar involucrada”, dijo Barrow en un inicio.

También recordó que, quien protestó en primera instancia fue George, pues creía que aquello sería un ‘truco publicitario’, algo con lo que él no estaba de acuerdo: “Ellos quería conocer a su ídolo del Rock and Roll, pero no frente a reporteros y fotógrafos”, añadió.

“Nos trasladamos en un convoy de tres limusinas grandes y negras, dirigidos por el Coronel Parker, el manager de Elvis, y y su gente. La casa de dos plantas estaba en una colina. Era un edificio enorme y redondo, con un montón de ventanas y un amplio jardín delantero con un Rolls Royce y un par de Cadillacs estacionados. Los miembros de la famosa ‘Mafia de Memphis’ custodian las puertas, pero pronto nos saludaron”, narró el jefe de prensa de Los Beatles.

Cuenta que, una vez adentro, la casa estaba tapizada con una alfombra blanca y se dirigieron hacia una gran sala con luces rojas y azules, y de forma circular, donde poseía artefactos que en ese entonces eran de la más alta tecnología, como un televisor a color y una máquina de discos.

También compartió que el equipo que acompañaba al cantante estadounidense era mucho más grande que el suyo, a pesar de ser solista.

El encuentro de grandes ídolos del rock

“Cuando los dos grupos se vieron hubo un silencio extraño y fue John quien habló primero, con bastante torpeza, impulsivamente, soltándole un flujo de preguntas a Elvis, como: ‘¿Por qué haces en estos tiempos esas películas de baladas suaves? ¿Qué pasó con aquel buen Rock and Roll de los viejos tiempos?’”, compartió Barrow.

Contrario a los jóvenes músicos, Elvis se encontraba bastante tranquilo y sonriente, y saludó con mucha amabilidad a todos, aunque hasta cierto punto se le veía tímido y llegó a haber algunos silencios incómodos mientras intercambiaban algunas anécdotas de sus giras.

“Pero de repente Elvis pidió algunas guitarras para John, Paul y George, y apareció un piano. Hasta ese momento, el encuentro realmente había sido un poco aburrido y sin vida. Pero tan pronto como Presley y Los Beatles comenzaron a tocar juntos, el ambiente se animó”, recordó su agente.

El quinteto de esa noche se conectó musicalmente de una manera inesperada. “Todo el mundo cantaba. Elvis tocaba unos acordes de guitarra para Paul y le decía: ‘Mira, ya estoy practicando. Y Paul bromeaba: ‘No te preocupes, entre Brian Epstein -el manager de Los Beatles- y nosotros te convertiremos en una estrella’”.

“Sería maravilloso tener fotografías o grabaciones. Esa grabación tendría, sin dudas, un gran valor. Una cinta valdría millones de dólares. Pero no existe. Fue una sesión increíble de escuchar”, finalizó Tony Barrow.