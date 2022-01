El icónico concierto en la azotea de The Beatles llega a plataformas digitales

Hay una buena noticia para los amantes de The Beatles, pues tras el exitoso estreno del documental de Peter Jackson, estará disponible en audio en las principales plataformas digitales el legendario concierto que dieron los originarios de Liverpool en la azotea del edificio de Apple Records aquel 30 de enero de 1969, en la que se considera su última presentación antes de que anunciaran su separación.

The Beatles: Get Back - The Rooftop Performance llega el próximo 28 de enero como un álbum en vivo con una duración de 42 minutos, una celebración del final de un mes sesiones por la grabación del álbum Let it Be, que tuvo una interrupción por la policía, y que representó el final del documental de ocho horas The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson para Disney +.

“Hubo muchas discusiones sobre si deberíamos poner el concierto en la azotea en el box set. Fue algo en lo que pensamos mucho”, explicó el productor musical Giles Martin a People, pues recientemente se editó una caja especial con tomas descartadas y material inédito, que no incluyó el show de la azotea.

El hijo de George Martin, quien trabajó de la mano con The Beatles en todos sus álbumes, recordó las palabras que le expresó su padre, fallecido en 2016. “No quería poner los sencillos de The Beatles en sus álbumes, porque estás vendiendo cosas más de una vez. Lo tenemos en cuenta cuando hacemos estas (colecciones). Nuestro pensamiento fue: ‘Bueno, ¿cuántas versiones diferentes?, ¿cuántas canciones vamos a publicar? Paul (McCartney) incluso me dijo: ‘¿Cuántas versiones diferentes de ‘Get Back’ quieres?’”, aseguró.

Ante los temores de una mala calidad del audio o debido a las interrupciones se había decido no sacar a la luz el material. Pero ahora existe un nuevo nivel de apreciación en donde el documental le da contexto a lo sucedido, lo que hace que se escuche de otra forma después de ver las imágenes.

“Escuchas de manera diferente, probablemente con más empatía. Algunas de las actuaciones son geniales, mientras que otras no son las mejores actuaciones de la historia. Pero es histórico y tiene una vibra. La gente puede sintonizar más con ese ambiente porque han visto cómo era allá arriba. Hay algo más íntimo en escucharlo”, indicó Martin.

El también compositor británico señaló algunos actos que los seguidores no pueden perderse, como el cambio en la estrofa al cantar Get Back cuando suben las autoridades. “La policía está a punto de arrestarlos en el escenario y Paul canta: ‘¡Has estado tocando en los techos otra vez y eso no es bueno, te van a arrestar!’. Quiero decir, ¡esa es una actitud punk adecuada, de verdad!”, relató.