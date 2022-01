The Beatles: Conoce la historia detrás de 5 famosas canciones de la banda británica

Cada 16 de enero se conmemora el Día Internacional de The Beatles para honrar el legado que dejaron sus integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La fecha se eligió porque fue el día en que se inauguró el Cavern Club, lugar donde debutaron, el 9 de febrero de 1961.

Para conmemorar su historia musical, te recordamos algunas anécdotas detrás de sus canciones. Algunas de ellas son curiosas como los dos monos apareándose que originaron el tema ‘Why Don’t We Do It in the Road?’ durante un viaje a la india o el resfriado de Lennon durante la grabación de ‘Twist and Shout’, lo que originó una voz ronca, también quedó en la historia.

‘Yesterday’ estuvo a punto de llamarse ‘Scrambled Eggs’, después de que McCartney se convenció que despertar con esa melodía en la mente no era plagio, ya que estuvo preocupado de copiarle el trabajo a otra persona.

‘Strawberry Fields Forever’

John Lennon tenía en mente el patio llamado ‘Strawberry fields’, que era gestionado por el Ejército de Salvación, en Liverpool, al momento de componer esta canción. Aunque cerró en 2005 tras una demolición se abrió para que los seguidores del cuarteto pudieran visitarlo.

Los recuerdos del lugar, que se ubica en la calle Beaconsfield, en el suburbio de Woolton, eran especiales para el músico, quien en su niñez solía saltar la barda de la casa de su tía para jugar con otros niños y asistir a sus fiestas, sobre todo en el verano.

“Tan pronto como podíamos escuchar el comienzo de la banda del Ejército de Salvación, John saltaba y gritaba ‘Mimi, vamos. Vamos a llegar tarde’”, le dijo a BBC la tía del cantante.

‘Hey Jude’

El tema, escrito en 1968 por Paul McCartney, fue dedicado a Julian, el hijo de John Lennon, tras el divorcio de su padre con Cynthia Powell. Incluso el nombre original era ‘Hey Jules’, aunque por una sonoridad más acorde, lo cambiaron en el estudio.

“Es la mejor canción de Paul. Comenzó como un tema sobre mi hijo Julian y luego se convirtió en ‘Hey Jude’. Siempre pensé que iba sobre mí y Yoko”, dijo Lennon en el libro All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono. El propio Julian se refirió al respecto en una entrevista con Mojo Magazine.

“Me contó que había estado pensando sobre mi situación todos esos años, sobre lo que tuve que pasar. Paul y yo solíamos pasar tiempo juntos, más incluso del que pasaba con mi padre. Teníamos una buena amistad y, de hecho, parece que hay más fotos mías de pequeño jugando con Paul que con mi padre”.

‘Let it be’

En los años sesentas, Paul McCartney tuvo un sueño en el que su madre fallecida le dedicó unas palabras que lo tranquilizaron y lo hicieron sentir aliviado, por lo que fue su inspiración para escribir la canción ‘Let it be’, a la que le puso un toque de positivismo. La ausencia de su madre en su adolescencia, murió de cáncer cuando tenía 14 años, lo marcó profundamente.

“Vi a mi mamá. Fue algo maravilloso, y ella me tranquilizó mucho. En el sueño, me decía ‘todo saldrá bien’. No estoy seguro de si usó las palabras ‘Let it be’, pero esa era la esencia” dice Philip Norman en el libro Paul McCartney.

‘Blackbird’

El bajista Paul McCartney estaba en Escocia en el momento en el que escribió el tema ‘Blackbird’, que se incluyó en The White Album, el cual está inspirado en las problemáticas raciales dentro de Estados Unidos en la primavera de 1968.

“Estaba sentado con mi guitarra acústica y escuché sobre los problemas con los derechos civiles que estaban ocurriendo en Alabama, Mississippi y Little Rock, particularmente. Pensé que sería muy bueno si pudiera escribir algo que se acerque a lo que sienten esas personas. Tal vez les dé algo de esperanza. Así que escribí ‘Blackbird’”, dijo para GQ Magazine.

‘A day in the life’

Tras la muerte de Tara Browne, heredero de la fortuna Guiness, a los 21 años, derivado de un choque contra un camión, Lennon no podía sacar la imagen de su cabeza o al menos eso refirió en una entrevista donde explicaba el nacimiento de ‘A day in the life’.

Varios años más tarde, la versión fue cambiada por el propio McCartney, quien tiene el crédito al lado de Lennon, a través del libro Many Years From Now. “Los versos se han relacionado con Tara Browne, pero no creo que ese fuera el caso. En mi cabeza, imaginaba a un político hasta arriba de drogas que se había parado en un semáforo en rojo y que no se había dado cuenta de que habían cambiado las luces”.